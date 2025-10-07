Digitale Lösung für Verpackungslizenzierung

Die digitale Lösung soll Verpackungslizenzierung, Bevollmächtigungsservice und Beratung auf einer zentralen Plattform bündeln. Ziel sei es, administrative Aufwände zu reduzieren und gesetzliche Vorgaben effizient umzusetzen.

Circular Pro soll es Unternehmen ermöglichen, ihre EPR-Pflichten vollständig digital zu erfüllen – auch ohne eigene Niederlassung in Österreich. Die Plattform beschleunigt den Lizenzierungsprozess, minimiert bürokratische Hürden und visualisiert über ein integriertes Compliance-Monitoring offene Verpflichtungen und potenzielle Risiken. Dabei soll die Lizensierung in weniger als zehn Minuten möglich sein.

Seit Anfang 2025 befindet sich Circular Pro in der Softlaunch-Phase. Mehrere Hundert Unternehmen nutzen die Plattform laut Unternehmen bereits. Die Plattform soll perspektivisch eine zentrale Schnittstelle für EPR-relevante Services in Europa werden. Neben Österreich werden bereits weitere EU-Märkte abgedeckt. Auch externe Anbieter können ihre Leistungen auf der Plattform integrieren.