Cirplus setzt auf KI-Agenten bei der Beschaffung

Cirplus will mit seinem Supply-Chain-Agenten Cirplus AI KI-Agenten, standardisierte Compliance-Daten und automatisierte Workflows verbinden, um in einem stark fragmentierten Markt echte Skalierbarkeit zu ermöglichen. Dadurch soll der Weg von der Materialsuche bis zu messbaren Geschäftsergebnissen deutlich verkürzt werden.
Copyright: Cirplus
Nach Jahren der Entwicklung von Datenstrukturen, der Digitalisierung und Standardisierung setzt Cirplus nun KI ein, um Lieferketten grundlegend zu verändern. Die Beschaffung des passenden Rezyklats war bislang aufgrund hunderter Polymerarten und zahlloser Additiv-Varianten komplex. Der neue Supply-Chain-Agent Cirplus AI soll diesen Prozess in drei Stufen vereinfachen: Assist, Augment und Automate. In der ersten Phase liefert die KI Materialempfehlungen und verkürzt Freigabeprozesse. In der zweiten Phase stärkt sie Entscheidungen durch tiefgreifende Marktanalysen und verknüpft Preisentwicklungen, Nachfrage, Angebot, Frachtkosten und Testergebnisse. In der dritten Phase wird schließlich die Beschaffung vollständig automatisiert, von der Anfrage bis zur Lieferung. So wird globale Compliance, Effizienz und Geschwindigkeit sichergestellt.

Cirplus greift auf Daten von mehr als 2.500 Materiallieferanten zu und erfasst monatlich über 230.000 Tonnen Recyclingkunststoffe in 70 Ländern. Diese Datenbasis ermöglicht präzise Einkaufsentscheidungen, minimiert Fehlerquellen und schafft die Grundlage für nahtlose Skalierung. Dabei kommen die neuesten Standards für die Digitalisierung und den Einkauf von Rezyklaten nach EN 18065 zum Einsatz, einschließlich des ersten digitalen Produktpasses für Recyclingkunststoffe.

Quelle: Cirplus
