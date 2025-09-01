Wohlstand am Limit – wie retten wir unsere Ressourcen?

Im Fokus stehen folgende Fragen:

Wo stehen wir, wie ist die aktuelle Lage?

Welche Szenarien müssen wir für die Zukunft in Betracht ziehen?

Können wir die drohenden massiven Schäden für Klima, Umwelt und Gesellschaft noch abwenden?

Sind unsere ökonomischen, politischen und sozialen Strukturen tatsächlich auf langfristig orientiertes Handeln ausgerichtet – oder verharren wir zu sehr in kurzfristigem Denken?

Und vor allem: Was müssen wir konkret tun, um Kurs auf eine nachhaltige Zukunft zu nehmen? Wie retten wir unsere Ressourcen?

Geplant sind Impulsbeiträge von Vertreter*innen der AUDI AG, des WWF Deutschland, des Wuppertal Instituts, Technischen Universität München (TUM) sowie der Technischen Hochschule Augsburg (THA).

Im Anschluss bietet eine Podiumsdiskussion die Möglichkeit, zentrale Fragen zu vertiefen und die unterschiedlichen Perspektiven aus Industrie, Umweltorganisationen, Forschung und Politik miteinander ins Gespräch zu bringen.

