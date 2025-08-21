Anzeige

MediaMarktSaturn verstärkt Engagement bei E-Schrott-Rücknahme

Als Kooperationspartner der Aktionswochen „Jeder Stecker zählt!“ will sich MediaMarktSaturn künftig noch stärker für die richtige Rückgabe von Elektro-Altgeräten engagieren.
© S. Hatzfeld
Anzeige

Ab sofort sind alle MediaMarkt- und Saturn-Filialen im E-Schrott-Rückgabefinder auf www.e-schrott-entsorgen.org gelistet. Verbraucher*innen können damit die nächstgelegene Rückgabestelle finden. Als zusätzliche Orientierung dient das einheitliche Logo der Elektrogeräte-Rücknahme: Es zeigt auf einen Blick, dass Altgeräte hier abgegeben werden können.

Die Rückgabe von Altgeräten ist dabei nicht nur auf den Aktionszeitraum in diesem Oktober beschränkt. Bis zu drei kleine Altgeräte (bis 25 cm äußere Abmessung) können kostenlos auch ohne Neukauf im Handel zurückgegeben werden. Beim Kauf eines neuen Gerätes kann ein gleichartiges Altgerät kostenlos zurückgegeben werden. Dies gilt auch bei der Lieferung nach Hause. 

„Mit MediaMarktSaturn als Partner stärken wir nicht nur die Rücknahme im Handel, sondern setzen auch ein starkes Zeichen für eine gelebte Kreislaufwirtschaft“, sagt Alexander Goldberg, Vorstand der stiftung ear. „Je sichtbarer und einfacher die Rückgabemöglichkeiten im Handel für die Verbraucherinnen und Verbraucher sind, desto mehr Geräte gelangen zurück in den Wertstoffkreislauf. Wir hoffen sehr, dass dem Beispiel von MediaMarktSaturn noch weitere Akteure aus dem Handel folgen.“

Auch Ana Maria Jaime, Vice President Sustainability von MediaMarktSaturn, betont die Bedeutung gemeinsamer Lösungen: „Die Rücknahme von Altgeräten gehört für uns fest zur Verantwortung als Elektronikhändler und passt perfekt zu unserer BetterWay-Initiative, mit der wir Kunden dabei unterstützen, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen. Zusammen mit der stiftung ear möchten wir dafür sorgen, dass noch mehr Geräte fachgerecht entsorgt und wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen werden – ganz unkompliziert.“

Der Einstieg in die Kooperation erfolgt im Rahmen der bundesweiten Aktionswochen „Jeder Stecker zählt! Deutschland sammelt E-Schrott“, die von der stiftung ear ins Leben gerufen wurden. Vom 6. bis 19. Oktober 2025 beteiligen sich Kommunen, Vereine, Bildungseinrichtungen und Unternehmen mit Informationsaktionen zur richtigen Entsorgung von Elektro-Altgeräten. Mit MediaMarktSaturn ist erstmals auch ein großes Handelsunternehmen als Partner dabei.

Quelle: Stiftung ear
FacebookTwitterPinterestThreadsBlueskyEmail

Verwandte Artikel

Hammermühle für Kabel aus Schredderrückständen

ERA sammelte über 604.000 Tonnen Elektroaltgeräte

VOEB begrüßt Vorstoß zum Verbot von Einweg-E-Zigaretten

An die Realität anpassen

Elektroschrott-Recycling mit Untha RS100

bvse begrüßt Teilfortschritt bei ElektroG-Novelle

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link