DPP-Readiness-Check für Unternehmen

Um Betriebe gezielt auf diese Anforderungen vorzubereiten, haben die Heartpiece GmbH und der Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik (fml) der Technischen Universität München (TUM) den kostenlosen „DPP Readiness Check” vorgestellt.

„Viele Unternehmen unterschätzen noch immer, wie umfassend der DPP ihre Daten-, Prozess- und IT-Landschaft verändert“, erklärt Rico Hänel, Geschäftsführer und Mitgründer der heartpiece GmbH, und ergänzt: „Mit dem Readiness-Check erhalten Entscheider binnen fünfzehn Minuten einen klaren Überblick, wo sie stehen und welche Lücken sie schließen müssen.“

Die Online-Selbstbewertung basiert auf den neuesten Forschungsergebnissen des TUM-Lehrstuhls und spiegelt die Leitlinien der EU-Kommission sowie Erkenntnisse aus Pilotprojekten wider.

Prof. Dr.-Ing. Johannes Fottner, Leiter des TUM-Lehrstuhls fml, betont: „Der Digitale Produktpass ist nicht nur eine regulatorische Pflicht, sondern ein Innovationshebel für Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung. Unser Modell hilft, die Ausgangssituation für eine kommende DPP-Einführung transparent zu machen. Darauf basierend können wir Unternehmen helfen, Investitionen zielgerichteter zu planen.“

Zum Readines Check