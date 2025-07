TSR und Voestalpine schließen langfristige Liefervereinbarung

Vertragspartner auf Seiten der TSR Group sind die Tochtergesellschaften Johann Neumüller GmbH mit Sitz in Linz und ALFA Rohstoffhandel München GmbH. Sie sollen künftig die Voestalpine an ihren Standorten in Linz und Donawitz kontinuierlich mit aufbereiteten Schrottqualitäten versorgen.