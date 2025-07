Pollutec 2025: Fokus auf Umwelt, Gesundheit und Transformation

Das Programm orientiert sich an vier zentralen Themenfeldern:

Gesundheit und Umwelt: Wechselwirkungen zwischen Umweltbedingungen und Gesundheit werden beleuchtet – mit dem Ziel, zukunftsfähige Lebens- und Wirtschaftsweisen zu entwickeln.

Dekarbonisierung: Ansätze zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes in Industrie und Regionen stehen im Vordergrund.

Bioökonomie: Die Transformation hin zu einer ressourcenschonenden, regenerativen Wirtschaft wird anhand konkreter Lösungsansätze vorgestellt.

Wissenschaft: Forschung und Wissensvermittlung als Grundlage für wirksame Umweltpolitik werden gestärkt.

Die Messe erwartet rund 2.000 Aussteller und 51.000 Fachbesucher. Teil des Programms sind etwa 400 Fachvorträge, 16 thematische Foren, die Verleihung der Pollutec Innovation Awards sowie internationale Business-Meetings. Auch Start-ups und Forschungsinstitutionen erhalten eine Plattform.

Zu den ersten bestätigten Rednerinnen und Rednern zählen:

Maxime Blondeau, Kosmograf, zum Thema Wissenschaft und Weltverständnis

Antoine Pellion, DGA IDEX, zur Rolle der Kreislaufwirtschaft in der Dekarbonisierung

Christian Clos, Forscher, zu gesundheitlichen Folgen des Klimawandels

Kalina Raskin, Präsidentin von CEEBIOS, zu naturbasierten Konzepten in der Stadtentwicklung

Erstmals in Lyon wird die Ausstellung „Down to Earth, The Expo“ gezeigt. Auf 200 Quadratmetern vermittelt sie Grundlagenwissen zu aktuellen Umweltfragen. Das interaktive Format dient als thematischer Einstieg in die Messeinhalte.