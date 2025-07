Neuwahlen beim bvse-Landesverband Bayern

Rund 40 Vertreterinnen und Vertreter der bayerischen Recycling- und Entsorgungswirtschaft nahmen an der Versammlung teil. Neben dem Bericht aus der bvse-Geschäftsstelle und aktuellen Branchenthemen war der Rückblick auf das jahrzehntelange ehrenamtliche Engagement von Christiane Neuhaus ein besonderer Höhepunkt. Nach einer bewegenden Abschiedsrede mit persönlichen Anekdoten von Christiane Neuhaus bedankte sich bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock herzlich bei der engagierten Branchenexpertin für ihre langjährige Mitgestaltung des Verbandes – und überraschte sie mit einem filmischen Rückblick auf ihre prägenden Beiträge zu wichtigen Momenten der Verbandsarbeit.

„Christiane Neuhaus hat dem bvse – nicht nur im Landesverband Bayern, sondern auch im höchsten Gremium unseres Verbandes als erste Vizepräsidentin – über viele Jahre hinweg ein starkes Profil gegeben. Die Gründung des Frauennetzwerks 2023 trägt ebenso ihre Handschrift wie die intensive inhaltliche Arbeit in unseren Gremien. Ihr Einsatz war herausragend und beispielgebend. Mit ihrem Wirken hat Christiane Neuhaus an einem starken Fundament für eine zukunftsorientierte und nachhaltige Verbandsarbeit maßgeblich mitgewirkt“, so der Verbandschef.

Als nächstes Tagungshighlight folgte die Neuwahl des bvse-Landesverbandes Bayern.

Christian Güntner, Geschäftsführer der ROHPROG GmbH, wurde hierbei einstimmig zum neuen Landesvorsitzenden gewählt.

Ebenfalls einstimmig wiedergewählt wurden:

Maximilian Scheidacker (Zellner Recycling GmbH) als stellvertretender Landesvorsitzender

Florian Lankes (DIE GRÜNEN Engel Entsorgung und Logistik GmbH) für den Fachbereich Ersatzbrennstoffe, Altholz und Biogene Abfälle

Einstimmig neu in den Vorstand gewählt wurden zudem:

Birgit Gehr (BLUES GmbH) für den Fachbereich Mineralik – Recycling und Verwertung

Herbert Snell (SNELL GmbH) für den Fachbereich Kunststoffrecycling

Werner Schmidt (Mineralölhandel Hans Schmidt GmbH & Co. KG) für die Sonderabfallwirtschaft

Nicht erneut zur Wahl stellte sich Günter Ihle (RIGDON GmbH), der sich zuvor als stellvertretender Vorsitzender für Reifen- und Gummirecycling engagierte und dem Rehbock herzlich für seine Arbeit dankte.

In seinem Bericht betonte Eric Rehbock die Stärke des Ehrenamts im bvse: „Der Landesverband Bayern ist einer der lebendigsten und aktivsten innerhalb des bvse. Mit den meisten stellvertretenden Vorsitzenden für Fachbereiche zeigt sich eindrucksvoll, wie engagiert und stolz unsere Mitglieder auf dieses Ehrenamt sind. Ein Beleg dafür, dass die bvse-Familie hervorragend funktioniert.“

Neben den Vorstandswahlen standen zentrale Zukunftsthemen im Fokus. Maxime Rehbock stellte das bvse-Nachhaltigkeitstool vor, das exklusiv den bvse-Mitgliedsunternehmen ermöglicht, individuelle CO₂-Berichte für entsorgte und verwertete Abfälle zu erstellen.

Weitere Schwerpunkte waren die politische Entwicklung der Kreislaufwirtschaft nach der Bundestagswahl, Informationsarbeit zum Thema Digitalisierung, die Aktivitäten des bvse-Frauennetzwerks sowie die Vorbereitung der Verbandspräsenz auf der IFAT 2026.