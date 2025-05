Praxisgängige Lösungen für textile Kreislaufwirtschaft

BASF und Trinamix, ein Anbieter von mobilen Spektroskopielösungen und Tochtergesellschaft der BASF, präsentieren ihre Lösungen auf der Textiles Recycling Expo in Brüssel. Gemeinsam zeigen sie Lösungen für die textile Kreislaufwirtschaft, darunter die zuverlässige Identifikation von Textilfasern und den Einsatz von recyceltem Polyamide 6 in strapazierfähigen Textilien. Die Messe findet am 4. und 5. Juni 2025 statt. Trinamix und die Loopamid-Fasern sind am Stand 2341 in Halle 3 vertreten.

Polyamid 6 aus Textilabfällen

Loopamid ist ein recyceltes Polyamid 6, das ausschließlich auf Textilabfällen basiert. Die Technologie dahinter ermögliche „das Textil-zu-Textil-Recycling von Polyamid 6 in einer Vielzahl von Gewebemischungen, einschließlich solcher mit Elasthan“, sagt Dag Wiebelhaus, Leiter des Innovationsmanagements im Unternehmensbereich Monomers der BASF und Projektleiter von Loopamid. Der Chemiekonzern hat kürzlich die Inbetriebnahme der weltweit ersten kommerziellen Produktionsanlage für die Faser bekannt gegeben. Die Anlage am Standort Caojing in Shanghai verfüge über eine Jahreskapazität von 500 Tonnen und nutzt demnach industrielle Textilabfälle aus der Textilherstellung sowie Altkleider für die Herstellung von Loopamid. Zu den Rohstoffen gehören Schnittreste, Verschnitte und andere Produktionsabfälle aus der Textilindustrie. Diese Materialien werden von Partnern gesammelt und der BASF zur Verfügung gestellt. Auch Polyamid-6-haltige Altkleidung kann für die Herstellung verwendet werden. Solche Abfälle sind schwer zu recyceln, da sie in der Regel aus einer Mischung verschiedener Fasern und Materialien sowie Farbstoffen und Additiven bestehen. Zudem müssen bei Altkleidern Knöpfe, Reißverschlüsse und Accessoires vorab entfernt werden. BASF arbeitet eng mit Partnern und Kunden zusammen, um die Entwicklung der Sammel- und Sortiersysteme zu beschleunigen.

Mobile Textilidentifikation

Die mobile Nahinfrarot-Spektroskopielösung von Trinamix ermöglicht laut Hersteller eine schnelle und zuverlässige Identifikation einer Vielzahl von Textilfasern und -mischungen, darunter Polyester, Baumwolle, Wolle oder Polyamid inklusive der Unterkategorien PA 6 und PA 6.6. BASF nutzt die Technologie bereits zur Qualifizierung von Abfallströmen für die loopamid-Produktion.

Die Lösung besteht aus einem mobilen NIR-Spektrometer, einer App mit Cloud-basierter Datenanalyse sowie einem angeschlossenen Kundenportal, über das Messergebnisse verwaltet, exportiert und Ergebnisberichte heruntergeladen werden können.

Um den spezifischen Anforderungen von Textilrecyclern gerecht zu werden, bietet trinamiX eine vielseitige Lösung, die die Vorteile mehrerer Systeme kombiniert: Ein Handgerät, das flexible, schnelle Kontrollen ermöglicht oder ein halbautomatisches System, das in einen Sortiertisch eingebaut werden kann und durch einen integrierten Sensor Scans auslöst.

Erweiterung des Hardware-Portfolios

Trinamix wird auf der Textiles Recycling Expo die neueste Ergänzung seiner mobilen NIR-Spektroskopie-Lösungen vorstellen: das Handheld-Spektrometer PAL Two. Messebesucher können sich auf Live-Demonstrationen dieses neuen Geräts freuen. PAL Two wurde mit besonderem Augenmerk auf Ergonomie entwickelt und kann mit einer Hand bedient werden. Die Messergebnisse werden auf einem integrierten Display direkt am Gerät angezeigt.

„Wir freuen uns, erstmals als Aussteller auf der Textiles Recycling Expo vertreten zu sein und sind gespannt auf den Austausch mit der Community. Wir bringen dazu unsere Lösung zur Materialidentifikation mit, die mehr Transparenz entlang der Wertschöpfungskette schafft. Indem wir die Technologie leicht zugänglich machen, leisten wir einen Beitrag zum nachhaltigeren Umgang mit Textilien. Gemeinsam mit der Branche möchten wir positive Veränderungen anstoßen – auf dem Weg zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft“, sagt Adrian Vogel, Team Lead Circular Economy bei Trinamix.