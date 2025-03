Aktion „Deutschland sammelt E-Schrott“ erfolgreich

Viele Städte und Landkreise nutzten individualisierte Flyer und Plakate mit eigenem Logo und eigener URL, setzten Postwurfsendungen ein oder machten mit kreativen Ideen wie dem Bekleben von Fahrzeugen auf die Aktion aufmerksam. Auch online zeigt sich das: Das Hashtag #JederSteckerZählt war während der Aktionswochen auf Facebook, Instagram, TikTok und LinkedIn besonders präsent. Plan E unterstützt dabei aktiv bei der Entwicklung und Individualisierung der Materialien.

Flankierend zur Beteiligung der Kommunen war auch die Stiftung ear selbst mit einer aufmerksamkeitsstarken Kampagne sichtbar. Gemeinsam mit NOTES OF BERLIN/Notes of Germany wurden in fünf Städten – Berlin, Düsseldorf, Dresden, Leipzig und Hamburg – großformatige Plakate auf Litfaßsäulen platziert. Die Motive richten sich mit direkten Botschaften zur richtigen Entsorgung gezielt an die Bevölkerung vor Ort.

Auch der Breitensport war aktiv eingebunden: Im Rahmen der Aktionswochen startete die Stiftung ear eine bundesweite Sammelaktion für Fußballvereine. Über 500 Vereine aus ganz Deutschland beteiligen sich und sammeln ungenutzte Elektrogeräte. Vereinsmitglieder machen Fotos ihrer Sammlung und geben die Geräte bei offiziellen Rückgabestellen wie Wertstoffhöfen oder im Handel ab. Die 50 engagiertesten Teams dürfen sich als Dank über neue Trikotsätze freuen.

Dr. Andrea Menz, Generalbevollmächtigte der Stiftung ear, zeigt sich sehr zufrieden: „Die große Beteiligung und das Engagement zeigen, dass die richtige Entsorgung von Elektro-Altgeräten ein Thema ist, das viele Menschen bewegt. Mit unseren Aktionswochen wollen wir Motivation schaffen, Beteiligung ermöglicheQn – und ganz konkret einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten. Wir freuen uns auf die nächste Runde im Oktober und hoffen, dann noch mehr Partnerinnen und Partner für das Mitmachen zu gewinnen.“

Die nächste Partneraktion wird im Oktober 2025 rund um den International E-Waste Day stattfinden.