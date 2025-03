Mehr Produktivität durch Digitalisierung

Die Kundenplattform MyUntha stellt eine wichtige Verbindung zwischen Kund*innen und Zerkleinerungs-Hersteller dar. Auf MyUntha finden Kund*innen all ihre individuellen Daten und Informationen zu ihren Zerkleinerungslösungen, haben Zugriff auf weiterführende Inhalte und einen direkten Draht zum Service-Team des Unternehmens.

Das Update der Plattform bringt laut Unternehmenvor allem drei neue bzw. weiterentwickelte Apps mit sich:

Ersatzteilkatalog & Online-Shop: Mithilfe von 3D-Modellen der Schredder können Kund*innen Ersatzteile schnell und einfach identifizieren und direkt online bestellen. Dadurch wird sichergestellt, dass die entsprechenden Teile rechtzeitig zugestellt und Wartungsarbeiten planmäßig durchgeführt werden können.

Wartungsmanager: Auf Basis der laufend gesammelten Prozessdaten werden notwendige Wartungsarbeiten (z. B. aufgrund von natürlichem Verschleiß) vorausberechnet. So können diese Arbeiten frühzeitig eingeplant und vorbereitet werden. Dadurch werden unerwartete Ausfälle vermieden und Kund:innen haben ausreichend Zeit, notwendige Ersatzteile vorzubestellen und Personal einzuplanen.

Auch das digitale Assistenzsystem Genius wurde weiterentwickelt und sorgt zukünftig für eine noch bessere datenbasierte Prozessauswertung. Mithilfe dieses Systems können Prozesse im laufenden Betrieb analysiert und optimiert werden. Damit haben Kund*innen ihren Zerkleinerer stets im Blick und können gegebenenfalls Anpassungen vornehmen. Genius verfügt über eine integrierte Firewall, um Fremdzugriffe abzuwehren. Zudem ist die Verbindung in die Cloud als verschlüsselte End-to-End-Verbindung ausgelegt und die Plattform ist in Deutschland gehostet, wodurch maximaler Datenschutz garantiert ist. Der Zugang zum Kundenportal fordert von allen Nutzer*innen eine Authentifizierung, sodass nur berechtigte Personen Zugang haben.

Mithilfe zuverlässiger Sensortechnik im Zerkleinerer werden laufend Prozessdaten gesammelt. Das intelligente Assistenzsystem Geniusverarbeitet diese in Echtzeit und gibt Hilfestellungen, um den Zerkleinerungsprozess zu optimieren. Auch bei Störungen, wie dem Eintreten von Fremdstoffen, reagiert das System sofort und informiert den Bediener – beispielsweise via SMS oder E-Mail. All diese Daten und Informationen werden übersichtlich im Dashboard der Kundenplattform dargestellt. Nutzer:innen haben damit die wichtigsten Informationen stets im Blick. Auch historische Daten, wie bereits durchgeführte Reparaturen, werden im System hinterlegt und sind jederzeit abrufbar.

Aktuell ist MyUntha für die neue Generation der RS-Modellreihe und die Modelle XR & ZR verfügbar. Das Angebot soll sukzessive auf die gesamte Produktpalette von Untha ausgedehnt werden. Kund*innen können einen oder auch mehrere Schredder im Kundenportal hinterlegen und je nach Modell unterschiedliche Apps und Features nutzen.