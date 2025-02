Sennebogen und Deutz intensivieren die Zusammenarbeit

Schon in den frühen Jahren wusste der damalige Seniorchef Erich Sennebogen um den guten strategischen Fit zwischen den bayerischen Maschinen und den Kölner Motoren. So baute er den damaligen Deutz 2-Zylinder Dieselmotor mit 22 PS in die frühen Seilbagger S802 und S803 ein, später erhielt der erste hydraulische Bagger von Sennebogen, der SH40, den luftgekühlten Deutz 4-Zylinder Dieselmotor mit 49 PS.

Beide Firmen haben beschlossen, die Zusammenarbeit intensiver zu gestalten. Dies beinhaltet den Einbau von Deutz-Dieselmotoren in ausgewählten Modellen der Sennebogen-Produktpalette. Die Vertriebspartner von Sennebogen in den globalen Vertriebsregionen erhalten durch das weltweite Service-Netzwerk von Deutz beste Unterstützung. Darüber hinaus wird ein Fokus der Zusammenarbeit auch auf alternativen Antriebkonzepten liegen. Batterieelektrische und wasserstoffbasierte Antriebe bieten eine nachhaltige Option für die Zukunft.