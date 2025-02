Nicht so gut, wie es klingt

Zudem wächst die Besorgnis über das mögliche Überschreiten verschiedener Kipppunkte im Klimasystem. Darüber hinaus stellt sich die grundsätzliche Frage, ob die Ziele des Pariser Abkommens überhaupt erreicht werden können. Es gibt eine Reihe von technischen Möglichkeiten, die als Geoengineering bezeichnet werden. Darunter versteht man großräumige Manipulationen der planetaren Umwelt, um dem anthropogenen Klimawandel entgegenzuwirken. Durch diese großräumigen Eingriffe in die Umwelt können die durch den Klimawandel verursachten Schäden möglicherweise begrenzt werden. Wissenschaftler*innen der Universität Utrecht haben im Auftrag des Umweltbundesamts untersucht, was Geoengineering leisten kann.

Beim Geoengineering geht es zum einen darum, der Atmosphäre CO₂ zu entziehen. Darüber hinaus gibt es Methoden der Klimabeeinflussung, bei denen die globalen Temperaturen künstlich gesenkt werden. Allerdings gibt es auch Stimmen, die diesen Technologien kritisch gegenüberstehen. Es wird befürchtet, dass sie die Probleme noch verschärfen. Zudem sei es zwar verlockend, Geoengineering isoliert als Antwort auf die Besorgnis über den Klimawandel zu betrachten. Allerdings würden sich diese technologischen Ansätze mit zahlreichen politischen und sozialen Anliegen sowie mit vielen geophysikalischen, atmosphärischen und bioökologischen Prozessen überschneiden. Geoengineering muss daher als Teil der breiteren umweltpolitischen Realitäten betrachtet werden. Geoengineering-Vorschläge überschneiden sich mit erklärten politischen Zielen und unterliegen ähnlichen politischen Kräften, die die Umweltpolitik im Allgemeinen beeinflussen

Geoengineering ist ein Oberbegriff, der eine Reihe unterschiedlicher Technologien und Maßnahmen umfasst. Politisch ist Geoengineering eine sehr umstrittene Kategorie. Für viele zivilgesellschaftliche Organisationen und Wissenschaftler bergen solche technologischen Ansätze die Gefahr, von der Notwendigkeit abzulenken, Konsum- und Produktionsmuster weltweit zu verändern. Darüber hinaus bergen diese Technologien eine Reihe erheblicher Risiken und Unwägbarkeiten, von denen keine im Falle einer großflächigen Anwendung vollständig gelöst werden kann. Kohlendioxidabscheidung zum Beispiel beschreibt eine Reihe von Maßnahmen, die darauf abzielen, dem anthropogenen Klimawandel durch die Entfernung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre entgegenzuwirken. Durch die Entfernung von Kohlendioxid in großem Maßstab könnte die Gesamtkonzentration in der Atmosphäre gesenkt werden, was zu einer geringeren globalen Erwärmung führen würde. Diese Technologien werden in der Regel als Ergänzung zu konventionellen Maßnahmen zur Emissionsminderung betrachtet. CDR-Technologien werden häufig in drei Bereiche unterteilt: natürliche oder terrestrische CDR, technische CDR und marine CDR. Zu den terrestrischen und technischen CDRMethoden (tCDR) gehören Bioenergie mit Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (BECCS), Direktabscheidung aus der Luft (DAC), Biokohle, modifizierte oder beschleunigte Verwitterung und teilweise auch Aufforstung und Wiederaufforstung. Zu den Methoden der marinen Kohlenstoffsequestrierung (mCDR) zählen die Wiederherstellung von (Küsten-)Feuchtgebieten (Blue Carbon), Alkalisierung, künstliche Auftriebskörper und die Eisendüngung der Ozeane.

CO2 entnehmen und dauerhaft speichern

Die Grundannahme von CDR ist, dass durch anthropogene Aktivitäten CO₂ aus der Atmosphäre entfernt und dauerhaft in geologischen, terrestrischen oder ozeanischen Reservoirs gespeichert werden kann. Es ist sogar möglich, dass CO₂ durch Kohlenstoffabscheidung und -nutzung (CCS) in Produkten gespeichert wird, auch wenn der Gesamtnutzen begrenzt ist. Alle IPCC-Pfade stützen sich auf CDR, um zumindest die sogenannten schwer vermeidbaren Emissionen auszugleichen. Die meisten setzen auch auf die Kompensation von Überschreitungen des Kohlenstoffbudgets. Mit 2023 als Basisjahr wird das verbleibende Kohlenstoffbudget, um unter 1,5 °C (50 Prozent Wahrscheinlichkeit) zu bleiben, auf etwa 250 Gigatonnen (Gt) CO₂-Emissionen geschätzt. Für das 2-°C-Ziel würde das verbleibende Budget etwa 1.150 Gt (50 Prozent Wahrscheinlichkeit) betragen. Bei der derzeitigen Quote der CO₂-Äquivalent- Emissionen von etwa 57,4 Gt CO₂e pro Jahr könnte das verbleibende Kohlenstoffbudget insbesondere für das 1,5-°C-Ziel schnell aufgebraucht sein.

Die Abscheidung von CO₂ ist umstritten und unsicher. Viele Fragen zum Gesamtpotenzial von CDR-Technologien sind noch offen. Auch könnten die wirtschaftlichen Kosten der CO₂-Abscheidung unerschwinglich sein. Neben den Fragen zu Kosten und Potenzial birgt die Abscheidung von CO₂ an Land auch erhebliche politische und soziale Risiken. Es bestehe das Risiko der Abschreckung von Minderungsmaßnahmen, Landraub und Gerechtigkeitsprobleme. Darüber hinaus können terrestrische CDR-Methoden sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf Umwelt, Ökologie und Hydrologie haben. Die genauen Auswirkungen von CDR.Technologien sind jedoch stark kontextspezifisch.

Angesichts der wachsenden Besorgnis, dass selbst die Kombination von Abschwächungen und CDM keine ausreichenden Garantien für die Zukunft des Klimas bieten wird, ist die Veränderung der Sonneneinstrahlung in den vergangenen Jahren zu einem zentralen Anliegen sowohl der Klimawissenschaft als auch der Klimapolitik geworden. Da sich die Eindämmung bisher als schwer fassbar erwiesen hat, weist eine wachsende Zahl von Klimaforschern auf einen vermeintlichen potenziellen Bedarf an Solar Radiation Modification (SRM) hin. SRM ist jedoch nach wie vor mit großen Unsicherheiten behaftet, und viele der in Betracht gezogenen Technologien sind auf den ersten Blick höchst unerwünscht. Die grundlegenden Probleme des Klimawandels könnten jedoch auch mit SRM nicht gelöst werden. Es handelt sich um ein äußerst umstrittenes Forschungsgebiet, und der potenzielle Nutzen dieser Technologien ist höchst ungewiss und potenziell gefährlich. Darüber hinaus sind die heikelsten Fragen im Zusammenhang mit SRM geopolitische, Governance- und Gerechtigkeitsfragen.

Die SDGs und die Klimaziele sind zwar politisch nützlich, aber kein guter Mechanismus, um Entscheidungen über diese Technologien zu treffen. Sie beschreiben politisch vereinbarte Ziele, die für die politische Entscheidungsfindung in den Bereichen Klima und nachhaltige Entwicklung von entscheidender Bedeutung sind, aber sie sind kein geeigneter Ersatz für die Entscheidungsfindung in Bezug auf CDR oder SRM. Grundsätzlich reduzieren diese Ziele unglaublich komplexe Systeme auf einfache Messgrößen. Erst wenn die Risiken und Auswirkungen dieser Technologien hinreichend geklärt sind, können die SDGs als politischer Steuerungsmechanismus für Geoengineering-Technologien dienen. Das Beispiel von SRM zeigt, dass diese Metriken im Fall von Geoengineering nicht funktionieren. SRM ermöglicht es potenziell, das 1,5-°C-Ziel auf viele verschiedene Arten und in vielen verschiedenen Klimasituationen zu erreichen. Viele dieser Klimasituationen könnten schlimmer sein, als wenn SRM überhaupt nicht eingesetzt würde, obwohl einige den Schaden begrenzen könnten. Insgesamt werden diese Entscheidungen eine Reihe unterschiedlicher Konsequenzen haben. Daher sollte die Beziehung zwischen Geoengineering-Technologien und politischen Zielen, die aus anderen Gründen als der Bewertung von Geoengineering-Technologien vereinbart wurden, mit äußerster Vorsicht behandelt werden.

Relevanz trotz vieler Unwägbarkeiten

Statt eines inklusiven und transparenten Prozesses, in dem alle Vor- und Nachteile von CDR gegen die von Mitigation abgewogen werden, hat eine komplexe Dynamik an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik CDR zu einem normalen Bestandteil der Klimapolitik gemacht. Diese Normalisierung von CDR sei charakteristisch für ein bestimmtes politisches Regime, in dem die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik darauf hinarbeitet, die Suggestion aufrechtzuerhalten, dass der anthropogene Klimawandel durch „Win-win“-Ansätze gelöst werden kann, die wirtschaftliche Entwicklung ermöglichen und gleichzeitig die Umwelt schützen. Es sei wichtig festzuhalten, dass diese Normalisierung – die sich auch für SRM abzeichnet – kein bewusster Prozess ist, sondern vielmehr das Ergebnis der Art und Weise, wie Geoengineering an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik definiert, abgewogen, bewertet und diskutiert wird. In der Folge sind CDR-Technologien zu einer tragenden Säule der Klimaziele geworden, ohne dass ihre politische Wünschbarkeit (oder gar praktische Machbarkeit) ausreichend kritisch hinterfragt worden wäre.

Gleichzeitig leidet das CDR nach wie vor unter zahlreichen Problemen in Bezug auf Umfang, Kosten, Effizienz und Gerechtigkeitsfragen. Diese Probleme können nicht einfach dadurch gelöst werden, dass man auf CDR setzt. Erstens ist nach wie vor unklar, ob CDR in den Größenordnungen erfolgreich sein kann, die derzeit insgesamt angenommen werden. Zweitens könnten die Kompromisse, die eingegangen werden müssen, um diese Größenordnungen zu erreichen, beträchtlich sein, einschließlich Gerechtigkeitsbedenken in Bezug auf Landnahme und Ernährungssicherheit sowie bioökologische Bedenken in Bezug auf Biodiversität und den Wasserkreislauf.

Hinzu kommt der mögliche politische Widerstand gegen CDR-Maßnahmen seitens der von der Umsetzung Betroffenen. Eine sorgfältige, kritische und gesellschaftsorientierte Entwicklung dieser Technologien ist daher notwendig und wünschenswert. Die öffentliche Meinung zu den verschiedenen Formen der Technologie sollte ernst genommen werden, da sie das Verbreitungspotenzial beeinflusst. Viertens gibt es wichtige Überlegungen zur Geschwindigkeit der Verbreitung. Den Klimaszenarien zufolge sollte die CDR so schnell wie möglich ausgeweitet und umgesetzt werden. Gegenwärtig sieht es nicht so aus, als ob diese Geschwindigkeit erreicht werden könnte. Außerdem scheint es schwierig zu sein, dies in einer robusten und gerechten Weise zu tun. SRM wirft ähnliche Fragen auf, die jedoch viel schwieriger zu lösen sind. Angefangen bei der Frage, wer die Kontrolle über diese hochinvasive Technologie haben wird bis zu Bedenken hinsichtlich der Abschreckung und der Nutzung dieser Technologien zu politischen Zwecken, stellen sich zahlreiche gesellschaftspolitische und wirtschaftliche Fragen hinsichtlich der Wünschbarkeit und Machbarkeit dieser Technologien.