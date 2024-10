Durch Zerkleinerung zurück zum Wertstoff

Um die Aufbereitung von Metallen möglichst effizient zu gestalten, setzt die Karl Karletshofer GmbH auf eine innovative Verwertungslinie – ihr Startpunkt ist ein leistungsstarker und gleichzeitig energieeffizienter Untha-Zerkleinerer, Modell XR3000C.

Die Karl Karletshofer GmbH ist seit mehr als fünf Jahrzehnten im Bereich des Handels und der Lagerung von Eisenschrotten, Buntmetallen und Elektronikschrotten tätig. Um das Leistungsportfolio abzurunden, wurde nun eine Zerkleinerungs- bzw. Sortieranlage in Betrieb genommen, deren Startpunkt eine Untha XR3000C ist. Mit dieser Anlage kann das Unternehmen jetzt u. a. Aluminium, Kupfer und Zinkbleche zerkleinern und sortieren. Das Ergebnis: sortenreine Metallfraktionen, die als hochwertiger Rohstoff wiederverwertet werden können.

Aufbereitung und Recycling von Metallen

Eisenschrott, Metalle aus Produktionsbetrieben, elektronische Bauteile, Festplatten und Leiterplatten werden bei der Karl Karletshofer GmbH in Neu-Ulm/Deutschland aufbereitet. Dafür nutzt das Unternehmen einen 1-Wellen-Zerkleinerer von Untha: Die XR3000C eignet sich optimal für die Verwertung unterschiedlich zusammengesetzter Materialströme und kann individuell an das jeweilige Eingangsmaterial angepasst werden. Je nach Materialzusammensetzung, Größe und Stärke wird u. a. das Betriebsprogramm des Zerkleinerers spezifisch eingestellt und unterschiedliche Lochsiebe können eingesetzt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass das Material stets auf die gewünschte Granulatgröße geschreddert wird und Prozesse effizient ablaufen. Zwei Messerreihen sorgen bei der Karl Karletshofer GmbH in Zusammenarbeit mit dem 130 mm Lochsieb dafür, dass Metallteile auf eine Fraktionsgröße von ca. 130 mm zerkleinert werden. Die Durchsatzleistung liegt bei rund 6−12 t/h − je nach Eingangsmaterial. Der Zerkleinerer wird mittels langsamlaufenden wassergekühlten Synchronmotoren − Untha Eco Power Drive − angetrieben und ist dadurch besonders leistungsstark und gleichzeitig energieeffizient.

„Die Untha XR3000C sorgt bei uns im Betrieb für die optimale Zerkleinerung von unterschiedlichen Metallen und bereitet sie optimal auf die nachfolgende Sortierung vor. Das Endergebnis ist ein homogenes und sortenreines Material, das wir unseren Abnehmern als hochwertigen Rohstoff weiterverkaufen können. Diese bringen die Metalle dann zurück in den Wertstoffkreislauf“, sagt Clemens Karletshofer, Geschäftsführer der Karl Karletshofer GmbH.

Testbetrieb als Entscheidungshilfe

Untha bietet Interessierten die Möglichkeit, Zerkleinerer intensiv zu testen. Dafür wird zunächst das Anforderungsprofil für den Zerkleinerer definiert: zu zerkleinerndes Eingangsmaterial (Größe, Zusammensetzung, etc.), gewünschte Ausgangsgröße sowie die Durchsatzleistung. Kund:innen können den Zerkleinerer dann im eigenen Betrieb, mit ihrem Material und unter realen Bedingungen testen und sich persönlich von der Leistungsstärke überzeugen. Während dieses Testbetriebs wird das Unternehmen durch die Experten von Untha betreut, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

„Während eines einwöchigen Testbetriebs bei uns im Unternehmen konnten wir uns ein umfassendes Bild von der Leistungsfähigkeit der Untha XR3000C machen. Wir konnten den Zerkleinerer in Eigenregie testen und wurden von der Firma Untha intensiv betreut. Danach fiel uns die Entscheidung sehr leicht“, erläutert Clemens Karletshofer.