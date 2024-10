Erster Eurec S-750 Schredder in der Schweiz

Die Hurni-Gruppe, ein Schweizer Familienunternehmen, ist in den Bereichen Baustoffe, Entsorgung, Recycling, Aushub und Abbruch tätig. Nun wurde der erste Zweiwellenzerkleinerer Eurec S-750 an die Remo Recycling AG, einem der fünf Unternehmensbereiche der Gruppe, ausgeliefert und dank der kompetenten Betreuung des Arjes-Vertriebspartners Probst Maveg in Betrieb genommen.

Die Remo Recycling AG verarbeitet jährlich rund 5.000 Tonnen Altholz der Kategorien A1 bis A3. Um den steigenden Anforderungen nachzukommen, war das Unternehmen auf der Suche nach einem neuen, zuverlässigen Zerkleinerer, der das Material effizient für die energetische Weiterverwertung aufbereitet. Auf Empfehlung eines Angestellten wurde der erste Kontakt zum Schweizer Baumaschinenspezialisten Probst Maveg hergestellt.

Das Nachfolgemodell Eurec S-750 wurde der Remo Recycling AG für zwei Wochen zur Verfügung gestellt, um den Shredder ausgiebig zu testen und mit anderen Modellen unserer Mitbewerber zu vergleichen. Der Zerkleinerer überzeugte sofort durch seine einfache Handhabung, die kompakte Bauweise, die guten Transportmöglichkeiten sowie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ausschlaggebend für den Kauf war jedoch das begeisterte Feedback des Maschinenbetreibers, der von der Leistung des Eurec S-750 absolut überzeugt war. Nach 140 Betriebsstunden ist die Remo Recycling AG mit ihrer Entscheidung sehr zufrieden. Der semi-mobile Zerkleinerer erfüllt alle Erwartungen und optimiert die Prozesse in der Altholzaufbereitung auf dem Betriebsgelände.