Schlüter-Mietmaschine im Abbrucheinsatz in Hamburg

Dabei handelt es sich um eine der bundesweit ersten Anlagen, die neben der thermischen Verwertung (Müllverbrennungsanlage) auch Restmüll sortiert. Im Zuge dieser Baumaßnahmen übernimmt die Firma Regrata (Matthäi-Gruppe) den Abriss des alten Kesselhauses der Müllverbrennungsanlage. Für diesen Einsatz liefert Schlüter für Baumaschinen den Sennebogen 870 E Abbruchbagger sowie einen SV250R-Betonbeißer von NPK aus dem breit aufgestellten Mietmaschinenpark.

Die Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG ist ein europaweit tätiges Bauunternehmen mit Sitz in Verden. Die Firma Regrata wurde 1997 als Tochterfirma der Matthäi-Gruppe gegründet und ist spezialisiert auf die Bereiche Abbruch, Entsorgung und Recycling. .

Ziel des aktuellen Einsatzes ist die Errichtung des Zentrums für Ressourcen und Energie (ZRE) im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld. In der bundesweit ersten Anlage dieser Art wird neben der thermischen Verwertung (Müllverbrennungsanlage) auch Restmüll sortiert. In Zukunft sollen dort ca. 323.000 Tonnen Müll pro Jahr behandelt werden. Das ZRE ist dann die dritte Müllverwertungsanlage der Stadtreinigung Hamburg. Nach Fertigstellung sind diese drei Anlagen rechnerisch in der Lage bis zu 50 % des Fernwärmebedarfs der Hamburger Haushalte zu decken und bieten eine gute Möglichkeit, den Abfall als Ressource effizient zu nutzen. Das ZRE soll den zentralen Grundstein für das Konzept „Realisierung Stellinger Moor“ bilden, bei dem in direkter Nachbarschaft ein klimafreundlicher Gewerbehof entstehen soll. Dafür wird das 15 Hektar große Gelände eines stillgelegten Klärwerks genutzt. Die Energieversorgung hierfür wird dann durch das Zentrum für Ressourcen und Energie gewährleistet.

Bevor die Einweihung vom ZRE gefeiert werden kann, müssen allerdings noch einige Bau-, Rückbau- und Abbrucharbeiten fertiggestellt werden. Bei den Arbeiten am alten Kesselhaus ermöglicht die Long-Front-Abbruchmaschine den gezielten Abbruch der nördlichen Wand des Bestandsbunkers. Der Sennebogen 870 E wird mit seinem Einsatzgewicht von knapp 117 Tonnen und einer Reichweite bis zu 36 Metern den anspruchsvollen Abbrucharbeiten in Hamburg absolut gerecht. Auch ein eng bebautes Gelände oder ein Gebäude mit einer Höhe von zehn Stockwerken stellen für die Maschine kein Problem dar. Die hochfahrbare und neigbare Kabine ermöglicht einen optimalen Überblick über die Arbeiten am Abrissobjekt und dessen Umgebung. Ein weiteres Highlight der Maschine ist der teleskopierbare Raupenunterwagen, der sowohl eine geringe Transportbreite als auch eine hohe Standsicherheit beim Einsatz gewährleistet.

Um den Abriss des Kesselhauses der Müllverbrennungsanlage möglichst effizient zu gestalten, hat sich Regrata außerdem für einen SV250R-Betonbeißer von NPK entschieden. Das Anbaugerät ist prädestiniert für den Long-Front-Einsatz und mit seiner Maulweite von 1,2 m bestens für den Primärabbruch stabiler Betonkonstruktionen geeignet. Wie alle Anbauteile von NPK ist auch der Betonbeißer mit dem bewährten NPK Booster-System ausgestattet. Dieses aktiviert sich automatisch, sobald die Backen auf Widerstand stoßen, und erhöht die Produktivität und Leistung des Anbaugeräts dadurch enorm. Auch der Doppelzylinder, der eine hohe Brechkraft garantiert und der leistungsstarke Drehmotor für eine präzise Positionierung, haben den Kunden überzeugt.

Die Firma Regrata hat sich bei diesem Abbrucheinsatz für die Miete des Sennebogen 870 Demolition und des NPKBetonbeißers SV250R entschieden. Die Reichweite der Maschine von 33 Metern und das passende Anbaugerät erleichtern und beschleunigen den Abriss des Kesselhauses enorm. Da Abbruchobjekte dieser Größenordnung nicht unbedingt dem Alltagsgeschäft entsprechen, profitiert Regrata durch die Miete von Maschine und Zubehör aus dem Schlüter-Bestand im Zuge des Konzeptes der Schlüter-Systemnutzung. Die Schlüter-Systemnutzung gewährleistet dabei eine Rundumbetreuung, die optimal auf die Bedürfnisse und das Vorhaben von Regrata abgestimmt ist.