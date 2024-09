bvse wählt neues Präsidium

Auf der Mitgliederversammlung des bvse, am 24. September 2024 in Hamburg, wählte der Mittelstandsverband turnusgemäß sein neues Präsidium.

Wiedergewählt wurde Henry Forster (IAG – Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft mbH) als Präsident des bvse, genauso wie Christiane Neuhaus (Neuhaus OHG) als 1. Vizepräsidentin und Schatzmeister Sebastian Will (Heinz Will GmbH & Co. KG).

Kontinuität zeichnet auch die für die jeweiligen Fachverbände zuständigen Vizepräsidenten aus. Hier gab es eine Neuerung: Zukünftig gehört auch Michael von Malottky (Otto Dörner Kies und Deponien GmbH & Co. KG) für den Fachverband Mineralik – Recycling und Verwertung dem Präsidium an.

Die weiteren Vizepräsidenten sind:

Vizepräsident Fachverband Papierrecycling: Werner Steingaß (uniroh GmbH – Sekundärrohstoff Vermarktung)

Vizepräsident Fachverband Glasrecycling: Marc Uphoff (Reiling Glas Recycling GmbH & Co. KG)

Vizepräsident Fachverband Kunststoffrecycling: Herbert Snell (SNELL GmbH)

Vizepräsident Fachverband Schrott, E-Schrott und Kfz-Recycling: Bernhard Jehle (ZME Elektronik Recycling GmbH)

Vizepräsident Fachverband Sonderabfallwirtschaft: Bernd Brockmann (Hermann Brockmann Recycling GmbH)

Vizepräsident Fachverband Ersatzbrennstoffe, Altholz und Biogene Abfälle: Matthias Einsele (ELM Recycling GmbH & Co. KG)

Vizepräsident Fachverband Textilrecycling: Stefan Voigt (East-West Textilrecycling Kursun GmbH)

Vizepräsident Fachverband Akten-/Datenträgervernichtung: Martin Dinier (Rheingold AKTEX Bonn GmbH)

Vizepräsident Fachverband Recycling von Reifen & Gummi: Bernd Franken (Ecocalor GmbH)