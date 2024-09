A Healthier Earth setzt auf Pyreg-Technologie

Das britische Unternehmen hat sich dafür mit Pyreg zusammengetan, um Biochar in großem Maßstab zu produzieren.

Die Anlage, die in Royal Wootton Basset, Wiltshire, errichtet wird, nutzt Pyrolysetechnologie von Pyreg, um organische Abfälle aus der Region in hochwertige Biochar umzuwandeln. Dabei werden biogene Reststoffe so verarbeitet, dass der Kohlenstoff langfristig gebunden und somit aus dem natürlichen Kohlenstoffkreislauf entfernt wird. Der Produktionsprozess basiert auf der PX6000-Anlage von Pyreg, die erstmals in Großbritannien zum Einsatz kommt.

Der in Zusammenarbeit mit dem britischen Ingenieurbüro PD&MS Group geplante Standort soll Anfang 2025 in Betrieb genommen werden. Neben der PX6000 werden auch die Pyreg-Systeme PX1500 und P500 zum Einsatz kommen, um die Produktion von Biochar effizient zu gestalten. Diese Technologie hat vielfältige Anwendungsmöglichkeiten – von der Bodenverbesserung über Wasserfiltration bis hin zur Dekarbonisierung von Baumaterialien.

Die Anlage soll jährlich bis zu 9.000 Tonnen Biochar produzieren und dabei bis zu 17.000 Tonnen CO₂ aus der Atmosphäre binden. Das entspricht den jährlichen Emissionen von über 5.500 Pkw mit Verbrennmotoren.