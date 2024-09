Mobiler Sortiercontainer zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung in Flüssen

Stadler kooperiert mit Everwave, einem Umweltunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Ozeane und Flüsse zu säubern. Mit Müllsammelbooten entfernt Everwave Abfälle aus Flüssen und verhindert so, dass diese in die Ozeane gelangen. Gemeinsam haben die beiden Unternehmen ein Projekt gestartet: die Entwicklung des weltweit ersten mobilen Sortiercontainers SortX zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung in Flüssen.

Der mobile Sortiercontainer SortX ermöglicht die effiziente Trennung verschiedener Materialien und kann Abfälle nach Wertstoffen und Nicht-Wertstoffen sortieren. Hierdurch wird sichergestellt, dass die in den Flüssen gesammelten Kunststoffe verwertet werden können, um den Recyclingkreislauf zu schließen. Der für mobile Einsätze ausgelegte SortX ist kompakt und außerdem schnell aufgebaut und betriebsbereit. Mit sechs Tonnen Gewicht eignet er sich uneingeschränkt für den Transport auf dem Wasserweg. Er bietet Flexibilität beim Einsatz an unterschiedlichen Einsatzorten, auch in entlegenen Gebieten, wo die Abfälle direkt am Sammelort sortiert werden können.

Das unmittelbare Verwerten und Recycling der Abfälle vor Ort verbessert den Wirkungsgrad von Cleanup-Aktionen und verringert die normalerweise mit dem Transport der Abfälle einhergehende Umweltbelastung. Darüber hinaus ist dank SortX keinerlei zusätzliche Infrastruktur erforderlich und es entstehen keine Kosten für die Zwischenlagerung von Abfällen. Der mobile Sortiercontainer ermöglicht zudem, die Machbarkeit neuer, stationärer Sortierstationen an gewünschten Standorten zu testen.

Der Container hat einen stabilen Holzboden, bietet vier Plätze für die Handsortierung und kann in unterschiedlichen Umgebungen vielseitig genutzt werden. Das frequenzgesteuerte Transportband kann auf unterschiedliche Geschwindigkeiten eingestellt werden und optimiert so den Sortierprozess für unterschiedliche Materialien und unterschiedlich schnell arbeitendes Personal.

Der Prototyp des SortX ist seit Mitte Juni in Kukës, Albanien, im Einsatz. Das Müllsammelboot von Everwave sammelt die Abfälle, die am Flussufer von Hand sortiert und in die jeweiligen Sortierbehältnisse geworfen werden. Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend: rund 30.000 kg Müll wurden gesammelt, von denen mit dem Sortiercontainer SortX ungefähr 30 m3 pro Stunde verarbeitet werden können. Aufgrund des hohen Anteils an PET-Flaschen im gesammelten Müll, handelt es sich bei 80 % des Materials um recycelbare Wertstoffe.