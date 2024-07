Lindner gründet Niederlassung in Indien

Mit der Gründung von Lindner Recyclingtech Bharat (India) LLP mit Hauptsitz in Delhi setzt Lindner seine Expansion fort.

Indien zählt mit 1,4 Milliarden Menschen zum zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt und gilt sogleich als fünftgrößte Wirtschaftsmacht. Während jährlich etwa 62 Millionen Tonnen Müll produziert werden, Tendenz steigend, bietet die Recyclingquote, die je nach Art des Abfalls und Region variiert, noch viel Entwicklungspotenzial. Unterschiedliche Initiativen der indischen Regierung sollen die Bevölkerung für dieses Thema sensibilisieren und zur Erhöhung der Abfallquote beitragen. Doch Recycling benötigt neben Regularien auch adäquate Technologien, um die unterschiedlichsten Wertstoffe, darunter Kunststoffe, Gewerbe-, Industrie- sowie Hausmüll und Elektro-Schrott, wieder dem Kreislauf zuzuführen.

„Mit der Gründung von Lindner Recyclingtech Bharat, möchten wir dazu beitragen, dass mehr Wertstoffe in den Kreislauf bzw. der Wiederverwertung zurückgeführt werden. Dazu braucht es die richtigen Schredder und Systemlösungen und das entsprechende Know-how. Gemeinsam mit Chirag Verma und Ganesh Karankal, beide erfahrene und angesehene Geschäftsmänner, möchten wir den Ausbau nachhaltiger Recyclinglösungen am indischen Markt vorantreiben und unsere Expertise einbringen“, so Manuel Lindner, Geschäftsführer und Inhaber von Lindner Recyclingtech.