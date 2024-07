VDI-Statement zum NKWS-Entwurf

„Er ist ein wichtiger Beitrag für die notwendige Transformation hin zu einer zirkulären und ressourceneffizienten Wirtschaft und damit auch für mehr Klima- und Umweltschutz“, so VDI-Direktor Adrian Willig in Berlin.

„Basierend auf Erkenntnissen aus dem Round Table des VDI zur Circular Economy von Kunststoffen sind produktspezifische Mindestrezyklatanteile wie auch polymerspezifische Substitutionsquoten bei Kunststoffen zielführend. Die Höhe der Quoten sowie die Auswahl von Produkten und Polymeren sollten im Austausch mit Industrie, insbesondere KMU, und Wissenschaft festgelegt werden“, gibt er weiter an.

Der VDI empfiehlt eine Einbeziehung des Gesundheitssektors in die NKWS. „Viele Studien zeigen, dass der Gesundheitssektor im erheblichen Maße zum Abfallaufkommen, Rohstoffkonsum und Treibhausgasemissionen in Deutschland beiträgt“, verdeutlichte Willig. Erhebliche Potenziale für Ressourcenschonung sind über eine effiziente Nutzung und Kreislaufführung von Medizinprodukten zwar vorhanden, werden allerdings kaum genutzt, so der Hinweis aus dem Verein Deutscher Ingenieure in Düsseldorf.

Der VDI hält vier Punkte bei der Umsetzung der NKWS für zentral: