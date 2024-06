Ausweitung des Einsatzes von Pyrum rCB im Schwalbe-Reifensortiment

Demnach werden ab sofort 70 % aller Schwalbe-Reifen aus Pyrum rCB hergestellt. Pyrum übernimmt im Recyclingsystem das Recyceln der Reifen. Der zurückgewonnene Ruß wird zurück an Schwalbe geliefert, um neue Fahrradreifen herzustellen. Das rCB ersetzt bei der Herstellung neuer Fahrradreifen zu 100 % den fossilen Industrieruß, ohne dabei an Qualität einzubüßen und spart gleichzeitig 80 % CO₂-Äquivalent ein. Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten findet das rCB nun auch Einsatz in Schwalbes High-End-Reifen für Rennrad, Gravel, Mountainbike sowie in City- und Lastenräder.

Felix Jahn, Leiter CSR bei Schwalbe: „Das ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg der ökologischen Verantwortung. Durch intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist es uns gelungen, auf den Einsatz von rCB umzustellen, ohne dass wir Kompromisse bei Qualität- und Performance der Reifen eingehen müssen. Das ist immer unsere oberste Prämisse beim Einsatz von recycelten Materialien.“

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Es ist schön für uns zu sehen, wie unser rCB immer mehr an Bedeutung in der nachhaltigen Reifenproduktion gewinnt. Dass bereits 70 % des Schwalbe-Sortiments aus unserem rCB hergestellt werden, beweist nicht nur die Qualität unseres Produkts, sondern zeigt auch, dass mit viel Engagement und Zusammenarbeit Großes erreicht werden kann.“

Bis heute konnten bereits 940.000 Fahrradreifen recycelt und dem Kreislauf wieder hinzugefügt werden. Schwalbe forscht bereits intensiv daran, zukünftig bei der Herstellung des gesamten Reifensortiments auf rCB zu setzen.