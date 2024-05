Neuer Vorsitzender für VKU-Leitausschuss Abfallwirtschaft und Stadtsauberkeit

Er wurde von der Mitgliederversammlung der VKU-Sparte Abfallwirtschaft und Stadtsauberkeit gewählt, die in München während der IFAT tagte. Feige folgt auf Patrick Hasenkamp (66), Betriebsleiter der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM), der das Amt seit 2011 innehatte.

„Wir freuen uns sehr über das klare Votum für Uwe Feige“, sagt VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing. „Mit ihm bekommen wir einen sehr erfahrenen und ausgewiesenen Abfallexperten und profunden Kenner der Kommunalwirtschaft. Das ist gerade mit Blick auf die Erarbeitung der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie und deren Umsetzung sowie die Ausrichtung von Abfallwirtschaft und Stadtreinigung auf Treibhausgasneutralität wichtig.“ Feige ist seit 35 Jahren in der Abfallwirtschaft tätig und seit 1992 Werkleiter der Kommunalservice Jena. Im VKU ist Feige bereits seit 2007 Vorsitzender der abfallwirtschaftlichen Landesgruppe Ost.

Die Wahl eines neuen Leitausschuss-Vorsitzenden erfolgte aufgrund des demnächst anstehenden altersbedingten Ausscheidens von Patrick Hasenkamp als Betriebsleiter der AWM. „Patrick Hasenkamp möchte ich meinen großen Dank für seine langjährige engagierte Arbeit als Leitausschussvorsitzender aussprechen“, so Liebing. „Er war unser ‚Mister Abfallwirtschaft‘ und hat den Integrationsprozess der ehemals eigenständigen Abfallsparte VKS in den VKU bestens gemanagt. Seine große fachliche Expertise und seine hohe mediale Präsenz haben die Positionen der kommunalen Abfallwirtschaft in den vergangenen zwölfeinhalb Jahren ganz weit nach vorn gebracht – vom Kampf für besseres Recycling und gegen die Vermüllung unserer Städte über den Einwegkunststofffonds bis zum Anpacken beim Hilfseinsatz im Ahrtal.“