Neue Generation von 4-Wellen-Zerkleinerern

Die neue Generation zeichnet sich laut Hersteller durch eine Vielzahl neuer Features aus, die für mehr Effizienz, Durchsatzleistung und Nutzerfreundlichkeit sorgen.

Die Zerkleinerer der RS-Modellreihe – RS30, RS40, RS50, RS100, RS150 – sind bereits seit Jahrzehnten im Einsatz. Nun wurden diese Zerkleinerer upgegradet. Dadurch wird vor allem die Nutzerfreundlichkeit erhöht und Wartungsaufwände sowie -kosten werden reduziert. Bestehendes wurde verbessert und neue Features hinzugefügt.

Dank des Direktantriebs in allen Maschinen weist die neue RS-Generation weniger Verschleißteile auf, was Wartungsaufwand und Ersatzteilkosten reduziert. Das integrierte Schnellwechselsystem für das Lochsieb sorgt für einen einfacheren Siebwechsel und das um bis zu 30 Prozent schneller als bei älteren Modellen. Zudem wurden Anpassungen am Siebkörper und dem Schneidwerk vorgenommen, um die Durchsatzleistung weiter zu erhöhen und das Eintreten von Störstoffen in das Schneidwerk zu verhindern. Auch der Zugang für Service- und Wartungsarbeiten wurde vereinfacht. Diese können nun auch ohne Spezialwerkzeug durchgeführt werden. Auch der Geräuschpegel der Zerkleinerer wurde um acht Prozent gesenkt − er liegt bei nur 74 dB(A).

Die verbesserte Elektronik wurde durch ein modernes Touchscreen-Display mit neu gestalteter intuitiver Benutzeroberfläche ergänzt, das eine einfachere Bedienung des Schredders sowie eine effizientere Fehlerdiagnose und -behebung ermöglicht. Das Steuerungssystem wurde auf die Leistungsstufe ‚d‘ gemäß EN 13849-1 aufgewertet. Das Untha-Assistenzsystem Genius sammelt außerdem Prozessdaten des Zerkleinerers und errechnet in Echtzeit Prognosen und Vorschläge, um die Produktivität weiter zu optimieren.

Zusätzlichen Kundennutzen bringt das optional erhältliche „Tech-Pack“. Darin enthalten sind eine langlebigere Gleitringdichtung zum Schutz der Lager, Verschleißplatten für zusätzliche Widerstandsfähigkeit gegen aggressive Materialien und eine digitale Ölstandsüberwachung mit Abschaltautomatik. Optional erhältlich sind auch vorgespannte Trennscheiben zur Vermeidung von Schäden durch nicht zerkleinerbare Materialien und eine Wellenbelüftung zur Reduzierung von Verunreinigungen innerhalb des Schneidsystems.