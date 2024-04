Neuer Ballenentdrahter von Stadler

Ballendraht ist in der Recyclingindustrie unverzichtbar: ohne ihn wäre es weitaus schwieriger, die großen Abfallmengen, die in den Recyclingprozess gelangen, zu sammeln, zu transportieren und zu verarbeiten. Die extensive Verwendung von Draht stellt Recyclingbetriebe jedoch vor die Herausforderung, die Ballen effizient und sicher zu entdrahten.

Mithilfe von Sensorerkennung und Messsystemen misst der WireX die Ballen aus und entfernt die Drähte von Ballen mit einfacher oder Kreuzverdrahtung. Dies geschieht in einem Durchgang, ohne dass der Ballen der Einheit ein zweites Mal zugeführt werden muss. Die Entdrahtungseinheit aus Stahl ist in einen ebenfalls aus Stahl gefertigten, vibrationsfesten Rahmen integriert und auf Standardballenmaße ausgelegt, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

Die Ballen werden dem Entdrahter über ein separates Förderband zugeführt. Sie werden mit Stegplatten, die den Ballen halten, über der Bodenplatte positioniert. Sensoren oberhalb des Einlaufbandes, in der Kammer und an der Klappe sorgen dafür, dass der Ballen präzise und korrekt positioniert wird. Sobald der Ballen sich in der richtigen Position befindet, werden Kämme in den Ballen geschoben, um den Draht zum Schneiden zu fixieren. Das Ballenmess-System stellt sicher, dass sich die Messer korrekt in den Ballen hineinbewegen. Nach dem Schneidevorgang werden die Kämme herausgezogen, die Drähte aufgerollt und über ein kleines integriertes Förderband in einen separaten Behälter zur Wiederverwertung geleitet. Die Bodenplatte öffnet sich und der Ballen fällt auf ein Förderband unterhalb der Entdrahtungseinheit, welches das Material in die Sortieranlage befördert.

