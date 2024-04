Exzenterschneckenpumpe für den Abwasserbereich

Auf der IFAT will Vogelsang die konische Exzenterschneckenpumpe HiCone für den Einsatz in Kläranlagen und Pumpstationen zeigen.

Am Messestand soll zudem das 3D-Modell einer kleinen, kompakten Version der HiCone zu sehen sein. Die HiCone zeichne sich durch eine konische Rotor-Stator-Geometrie und ein cleveres Einstellsystem aus. Durch formgenaues Nachstellen des Rotors wird laut Hersteller Verschleiß kompensiert. So sei eine konstante Förderleistung bei hohem Wirkungsgrad sichergestellt. Über eine Statusanzeige könne sich der Anwender zugleich kontinuierlich und in Echtzeit über den Zustand der Pumpe informieren. Ist die HiCone mit der automatischen Nachstellung ausgestattet und mit der Fernwarte verbunden, kann der Rotor laut Hersteller bei Bedarf von der Leitwarte aus nachgestellt werden. Zudem sei die HiCone für höhere Drücke von bis zu zwölf bar ausgelegt.

Vogelsang will außerdem seine Produktpalette an Zerkleinerungstechniken zeigen, wie die XRipper-Reihe und die modifizierte Inline-Variante des Nass-Zerkleinerers RotaCut RCQ.

Halle B1, Stand 347/446