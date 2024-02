Spezialbagger von Liebherr im Einsatz beim Schlackeumschlag

Die Verladung von heißer Schlacke ist eine anspruchsvolle Arbeit, bei der die Maschine permanent sehr hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Der von Liebherr für das saarländische Unternehmen Backes Transport und Schlackenaufbereitung GmbH produzierte R 980 SME-Raupenbagger ist speziell darauf ausgelegt, solche Anforderungen zu erfüllen. Seine Kippschaufel kann ein großes Volumen an Schlacke aufnehmen. Für das Verladen der Schlacke ist die Maschine mit besonderen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet, wie einem Feuerlöschsystem. Exponierte Leitungen und Schläuche sind mit einem Hitzeschutz ummantelt. Der Raupenbagger verfügt über einen breiten Laufsteg auf der Fahrerseite, der über eine Schiebeleiter betreten werden kann. Beides sorgt dafür, dass ein sicherer Zugang zur erhöhten Kabine sowie zum Motorraum der Maschine gewährleistet ist.

Entwickelt wurde der R 980 SME des Unternehmens Backes vom Liebherr Application Center in Colmar, dem Standort der Liebherr-France SAS. Das Liebherr-Application Center wurde im Jahr 2020 gegründet. Individuelle Anforderungen und spezielle Kundenanliegen werden dort analysiert und dementsprechend maßgeschneiderte Maschinen angefertigt. Die über das Vertriebsnetzwerk eingehenden Kundenanfragen werden systematisch von einem Team aus Spezialisten, das sowohl die Produkte als auch die potenziellen Anwendungsbereiche genau kennt, ausgewertet. So wird die beste Lösung für die Anforderungen der Kunden erarbeitet. Dieses multidisziplinäre, breit aufgestellte Team kann so rasch auf die Kundenwünsche reagieren, um diese optimal in die Abläufe der Produktion der Liebherr-France SAS integrieren zu können. Den Stahl für die Fertigung der Raupenbagger liefert das Unternehmen Stahl-Holding-Saar GmbH & Co. KGaA in Dillingen. Jährlich bestellt die Liebherr-France SAS bei diesem Unternehmen ungefähr 7.000 Tonnen Stahl, was einem Anteil von circa 70 Prozent des Gesamtbedarfs entspricht.

Der Schlackenspezialist Backes schätzt, dass die Eigenheiten des Raupenbagger R 980 SME ein effizientes Arbeiten ermöglichen und so die Produktivität erhöht wird. Trotz des über 100 Tonnen Gewichts zeichnet sich die Maschine aus durch ihre Wendigkeit, eine einfache und intuitive Bedienung und eine komfortable, ergonomische Fahrerkabine. Außerdem verbraucht der R 980 SME nach Kundenaussage fünf bis sechs Liter weniger Kraftstoff als das Vorgängermodell, das ebenfalls beim saarländischen Transport- und Schlackenunternehmen im Einsatz ist. Das Unternehmen verlädt Schlacke aus der Stahlproduktion auf Muldenkipper. Über die Muldenkipper wird die Schlacke zur Aufbereitung abtransportiert und nach dem Abkühlen weiterverarbeitet. Für diese Arbeiten nutzt Backes derzeit zwei R 980 SME sowie zwei R 984 C Raupenbagger von Liebherr mit älterem Baujahr.