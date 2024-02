Prozessabfallentsorgung in der Wellpappenproduktion

In Kanada arbeitet eine Entsorgungsanlage von Höcker Polytechnik für Prozessabfälle in der Wellpappenproduktion.

Die Canada Corrugated Industries (CanCorr) produziert in ihrem neu errichteten Werk in Surrey, British Columbia. Herz der Produktion ist die Wellpappenanlage des Herstellers BW Papersystems, die es CanCorr ermöglicht, jährlich bis zu 160 Millionen m² für die Märkte im Westen Kanadas und den USA zu produzieren.

Bereits bei den ersten Ideen zum neuen Werk lag der Fokus auf einen energieeffizienten Betrieb mit nachhaltigem Prozessabfallmanagement. Eine automatisierte Prozessabfallentsorgung sollte zusätzlich die Personalkosten reduzieren und die Recyclingerlöse steigern. Nachhaltiges Handeln sollte sich so für Unternehmen und Umwelt rentieren.

Die Planungen zu CanCorrs neuem Werk begannen im August 2021. Hier hatte CanCorr vom Start weg mit Kernic Systems den richtigen Partner. Kernic Systems entwickelt und realisiert seit über 40 Jahren erfolgreich Entsorgungs- und Recyclingsysteme für ihre Kunden aus der Druck-, Papier-, Wellpappen- und Kartonagenindustrie in Nordamerika und Kanada. Seit einigen Jahren ist die Höcker Polytechnik Partner von Kernic. Seit über 60 Jahren entwickelt und fertigt Höcker Polytechnik lufttechnische Anlagen, pneumatische Fördertechnik, Schredder und Zerkleinerungsanlagen für Papier- und Wellpappe verarbeitende Unternehmen.

Herzstück der gesamten Entsorgungsanlage ist eine MultiStar-Filteranlage von Höcker Polytechnik. Mit einer Absaugleistung von 38.000 m³/h sichert sie den pneumatischen Transport des zerkleinerten Materials und sorgt auch für eine saubere Produktion, da mit ihr die zentrale Bodenstaubsauganlage betrieben wird. Die Filteranlage arbeitet als zentrales Element des Entsorgungssystems im Unterdruck und ist um bis zu 50 % effizienter als Überdruckanlagen. Das erfordert allerdings auch einiges mehr an Erfahrung und Know-how bei der Anlagenauslegung- und Leitungsplanung. Ein Mehraufwand in der Planung, der sich durch niedrigere Energiekosten und erhöhte Betriebssicherheit schnell bezahlt macht.

Im Ventilatoraufsatzmodul des Filters arbeiten zwei 37 kW Ventilatoren mit Frequenzregelung, sodass die Leistung stufenlos dem Bedarf angepasst werden kann. So ist ein zuverlässiger Betrieb aller Funktionen gesichert und es wird nur der unbedingt benötigte Strom verbraucht.

Wird Material pneumatisch transportiert, wird neben Staub und Papierfetzen auch die warme Luft aus der Produktion abgesaugt. Bei CanCorr wird die staubhaltige Rohluft optimal gefiltert und während der kälteren Monate in die Fertigung zurückgeleitet. Dank dieser Wärmerückgewinnung bleibt die wertvolle Wärmeenergie weitgehend erhalten und die Heizkosten werden merklich reduziert.

Die Bauart der Höcker Polytechnik MultiStar-Filteranlagen ist druckstoßgeprüft und die Geräuschemissionen der Ventilation, Filterabreinigung und Materialaustragung bewegen sich im normalen betrieblichen Grundrauschen der Fertigung. Eine Aufstellung innerhalb der Fertigung ist mit speziell ausgeführter Druckentlastung unproblematisch. Die Nähe zur Produktion verkürzt Rohrleitungswege zu den Produktionsmaschinen und hat ebenso einen positiven Effekt auf die Energieeffizienz. CanCorrs Filteranlage erfüllt die hohen Anforderungen der National Fire Protection Agency (NFPA).

Hauptaufgabe der Entsorgungsanlage ist der sichere Abtransport von Randstreifen der Wellpappenanlage. Ein mittig positionierter Randstreifenventilator zerkleinert die Randstreifen in handtellergroße Fetzen. So zerkleinert lassen sie sich über das pneumatische Transportsystem störungsfrei bis zur zentralen Entsorgungsanlage transportieren.

Das Material wird in einen Materialabscheider transportiert, der im Vorfeld der Filteranlage arbeitet. Hier werden die Prozessabfälle aus dem Luftstrom getrennt und der Ballenpresse zugeführt. Auch das Material eines manuellen Schredders wird im Materialabscheider verarbeitet. Nur der feine Staub gelangt danach in die Filteranlage, wird in die integrierte Brikettierpresse ausgetragen und kann danach sicher gelagert werden. Die Materialabscheidung schützt die Filteranlage und das Filtermaterial. PMA-Materialabscheider von Höcker Polytechnik arbeiten nach einem patentierten Prinzip und sind mit einer Luftmenge von bis zu 75.000 m3/h erhältlich.

Eine fein abgestimmte SPS-Steuerung harmonisiert die gesamte Prozessabfallentsorgung. Steigt die Auslastung in der Produktion oder wird die Bodenabsaugung eingesetzt, wird automatisch die Filterleistung hochgefahren. Bei sinkender Auslastung passt sich die Filteranlage schnell wieder an. Das Team von Kernic Systems hat gemeinsam mit den Steuerungsspezialisten von Höcker Polytechnik sämtliche Abläufe der Prozessabfallentsorgung steuerungstechnisch abgebildet und umgesetzt. So lassen sich Produktivitätsgewinne durch reduzierten Energieeinsatz erzielen und gleichzeitig die Standzeiten in der Produktion erhöhen. Sämtliche Komponenten und die Ausführung der Schaltschränke entsprechen dem UL 508a / CSA 22.2 Standard.