Eggersmann entwickelt Backhus-Umsetzer weiter

Die auffälligste Änderung ist die neue Class-X11-Kabine, die ab sofort bei den Backhus-Modellen A 45 bis A 75 serienmäßig zum Einsatz kommen soll. Neben verstellbaren und beheizbaren Seitenspiegeln gehören Scheibenwischer an jeder Seite ab sofort zur Serienausstattung. Zusätzlich kann ein Kamerapaket installiert werden, mit dem auch der Bereich hinter der Maschine im Blick gehalten werden kann. Alle Modelle sind serienmäßig mit einer KAT-4-Filteranlage ausgestattet. Die Aufrüstung mit einem Schutzbelüftungssystem nach DGUV 201–004 ist möglich.

Mit der Einführung der neuen Kabinengeneration hat Eggersmann auch die Elektrotechnik grundlegend erneuert. Unter anderem wurde das 12-Zoll-Display durch eine neue Version ersetzt und die interaktive Betriebssoftware komplett überarbeitet.

Zusammen mit der Kabine wurde auch das Beleuchtungskonzept aktualisiert. Eine strategische Platzierung verbrauchsarmer LED-Strahler rund um die Maschine ermöglicht nun die gezielte Ausleuchtung verschiedener Bereiche. Das neue System setzt sich aus einer Haupt-, einer Arbeits- und einer Fahrrinnenbeleuchtung zusammen. Die Hauptbeleuchtung sorgt mittels mehrerer Strahler an Vorder- und Rückseite oben an der Kabine für eine allgemeine Beleuchtung der Umgebung während der Nutzung der Maschine. Darüber hinaus gewähren vier spezielle Scheinwerfer für den Arbeitsbereich vor und hinter dem Umsetzer optimale Sicht bei der Überfahrt der Miete. Acht weitere Strahler sind rund um die Maschine direkt an den Fahrwerken angebracht. Dadurch können nicht nur die Spurräumer, sondern auch die Fahrstreifen ausgeleuchtet werden. Einzelne Aspekte der Beleuchtung sind variabel einstellbar.

Das Design der Spurräumer wurde ebenfalls angepasst . Die wichtigste Neuerung stellen hier die austauschbaren PE-HD-Überzüge dar. Diese ermöglichen durch ihre besonders glatte Oberfläche eine effektivere Aufnahme und Weiterleitung des Materials in den Tunnel und zum Rotor. Dies wirkt sich nicht nur positiv auf die Räumeigenschaften aus, sondern verringert auch den Druck auf das Chassis.