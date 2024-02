Siedlungsabfälle 2022 um 19 kg pro Person gesunken

2022 betrug das Aufkommen an Siedlungsabfällen pro Person in der EU 513 kg, das sind 19 kg oder 4 % pro Person weniger als 2021 (532 kg) und 46 kg mehr als 1995 (467 kg).

Das Aufkommen an Siedlungsabfällen variierte erheblich zwischen den EU-Mitgliedern. 2022 erzeugten die Bürger*innen Österreichs (827 kg pro Person), Dänemarks (787 kg) und Luxemburgs (720 kg) die größte Menge an Siedlungsabfällen. Die geringste Menge wurde in Rumänien (301 kg), Polen (364 kg) und Estland (373 kg) erzeugt.

Die Unterschiede zwischen den Ländern spiegeln die unterschiedlichen Verbrauchsmuster, den wirtschaftlichen Wohlstand sowie die Sammlung und Bewirtschaftung von Siedlungsabfällen wider. Die Länder unterscheiden sich darin, wie viel Abfall aus Handel, Gewerbe und Verwaltung zusammen mit dem Abfall aus Haushalten gesammelt und bewirtschaftet wird.

In Bezug auf das Recycling verzeichnete die EU einen Durchschnitt von 249 kg pro Person, der gegenüber dem Durchschnitt von 2021 (264 kg pro Person) gesunken ist.

Österreich (516 kg), Dänemark (411 kg) und Deutschland (409 kg) verzeichneten die höchste Menge an recyceltem Abfall pro Person. Dagegen wiesen Rumänien (36 kg), Malta (75 kg) und Griechenland (90 kg) die niedrigste Menge auf.