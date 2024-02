Altpapiertag: Neue Wege für das Altpapierrecycling?

„Die Zukunft der Recyclingfähigkeit faserbasierter Verpackungen“ steht im Mittelpunkt eines Themenblocks, der in bewährter Weise durch WDR5-Moderator Michael Brocker moderiert wird. Freuen Sie sich auf spannende Vorträge und Podiumsdiskussionen, die, aus den Blickwinkeln unterschiedlicher Akteure: Recyclern, Papier- und Verpackungsherstellern, Wissenschaft und Verbänden, für umfassenden Input und interessante neue Lösungsansätze sorgen.

Steigende Preise für Brandschutzversicherungen und gekündigte Versicherungsverträge bringen die Recyclingbranche zunehmend in Bedrängnis. Gemeinsam mit den Vertretern der Versicherungswirtschaft wird im zweiten großen Themenkomplex die Suche nach konstruktiven und tragfähigen Lösungen, die auch in Zukunft die Versicherbarkeit der vom hohem Brandrisiko betroffenen Branchenunternehmen gewährleisten, im Vordergrund stehen. bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock übernimmt die Moderation dieses sowohl für die Branche als auch für Versicherer höchst sensiblen Themas und einer sicher nicht auszuschließenden „heißen“ Podiumsdiskussion.

Ergänzend zu diesen speziellen Branchenthemen wird aber natürlich auch nicht der Blick auf die allgemeine wirtschaftliche Lage fehlen. Nach einem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) als wirtschaftlich schwach eingestuften Jahresausklang 2023 wird es für die Teilnehmer des Internationalen Altpapiertages spannend sein zu erfahren, wie der Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP in Berlin, Christoph Meyer MdB, die Situation und Entwicklung im 1. Quartal des neuen Jahres einschätzt.

Sicher ist, nur der „Mut zu neuen Wegen“ wird der Branche helfen, sich auch in Zukunft weiter am Markt zu behaupten. In seiner Keynote-Speech „Erfolg durch Reduktion und Entscheidungsfreude“ geht der Unternehmer und Speed-Bergsteiger Benedikt Böhm auf die Grundfeste ein, die ihm sowohl in seiner Geschäftstätigkeit als auch in seinem risikoreichen Hobby zum Erfolg geführt haben: Große Aufgaben kleinschrittig angehen, neue Strategien aufbauen und alle Kraft und Know-how in die Meisterung dieser Strategie setzen. Ein guter Weg, mit der sich auch die Altpapierbranche ihre Resilienz in Zukunft erhält? Entscheiden Sie selbst!

Zur Anmeldung