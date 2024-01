Altreifen: Recycling und Verwertung bei Roth International

„Mit dem Untha Zerkleinerer XR3000C mobil-e verarbeiten wir Altreifen in einem 1-stufigen Prozess. Diese effiziente Zerkleinerung und der sparsame Untha Eco Power Drive senken unsere Fixkosten und erhöhen unsere Wirtschaftlichkeit. Dank der XR schaffen wir jetzt mit einer Maschine das, wofür wir früher zwei gebraucht haben“, fasst Michael Roth, Geschäftsführer ROTH International GmbH, die Vorteile des Untha Zerkleinerers zusammen.

Altreifen stellen ein großes Abfall- bzw. Entsorgungsproblem dar. Schätzungen zufolge fallen jährlich weltweit etwa 17 Millionen Tonnen an Altreifen an, allein in Deutschland sind es rund 600.000 Tonnen. Um Reifen und Gummi möglichst umweltfreundlich und ressourcenschonend zu verwerten, kommen spezielle Verfahren infrage: Pyrolyse, stoffliches Recycling und die Produktion von Ersatzbrennstoffen (EBS).

Pro Jahr verarbeitet Roth International rund 4.000 Tonnen an Altreifen für die Verwertung in Pyrolyseverfahren sowie die Produktion von Ersatzbrennstoffen: vom kleinsten Schubkarrenreifen bis zum größten Baumaschinenreifen. Ziel ist es, die enthaltenen Ressourcen bestmöglich verwertbar zu machen und gleichzeitig energieeffizient und wirtschaftlich zu arbeiten.

„Altreifen sind aufgrund ihrer Zusammensetzung (Gummi-Textil-Drahtgeflecht) nur sehr schwer zu zerkleinern. Es braucht eine Zerkleinerungslösung, die mit hohem Drehmoment und einem exakten Schnittspalt ein definiertes Korn erzielt. Das ist wichtig, weil nicht sauber geschnittene Metalldrähte ein Problem für die weitere Verarbeitung darstellen, da sie sich verhaken und so zu Schwierigkeiten bei der weiteren Verarbeitung führen können“, sagt Daniel Wresnik, Team Leader XR/ZR Sales & Demonstrations DACH Region bei Untha shredding technology GmbH.

ROTH International setzt auf die Untha XR3000C mobil-e: ein langsamlaufender 1-Wellen-Zerkleinerer, der allein erledigt, wofür zuvor zwei Maschinen benötigt wurden. Durch die Energieeffizienz des Untha Eco Power Drive (Antriebssystem mit wassergekühlten Synchronmotoren) und die zuverlässige Zerkleinerung ist dieser Schredder besonders sparsam und wirtschaftlich. Das C-Schneidsystem (Cutter) zerkleinert Altreifen in nur einem Arbeitsschritt auf eine Fraktionsgröße von ca. 50 mm (entsprechend dem eingebauten Lochsieb). Die Durchsatzleistung liegt bei 4,5 bis 7 Tonnen pro Stunde, je nach Materialmix und -zustand. Das Ausgangsmaterial wird mittels Magnetabscheider über dem Austragsförderband von Metallteilen befreit – diese werden zurück in den Wertstoffkreislauf gebracht. Das zerkleinerte Reifenmaterial eignet sich hervorragend für die Verwertung im Pyrolyseverfahren oder die EBS-Produktion.