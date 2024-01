Plastics Europe: Ein klares Bekenntnis zu Demokratie und Vielfalt

Industrieverbände müssen sich ihre Fähigkeit erhalten, die Regierung zu kritisieren und Vorschläge einzubringen, im Sinne eines demokratischen Dialogs: „Es muss möglich sein, die Regierung zu kritisieren, ohne den Feinden der Demokratie Tür und Tor zu öffnen“, lautet der Appell von Bühler. „Wir dürfen und wir werden uns nicht vor den Karren spannen lassen von denen, die die Demokratie bekämpfen. Wir grenzen uns ab von Hass und Hetze.“

„Als deutscher Bürger mit Migrationshintergrund, als überzeugter Demokrat und als Vorgesetzter eines diversen Teams, in dem wir Freiheit und Vielfältigkeit wertschätzen, bin ich entsetzt und schockiert, wie weit die Umsturzfantasien bereits reichen“, so Bühler. „Von Unternehmen und Verbänden wünsche ich mir eine klare Haltung und ein deutliches Bekenntnis zu Demokratie, unseren Grundwerten und unserer freiheitlichen Rechtsordnung. Wir müssen zeigen, wofür wir stehen. Wer mit den Feinden der Demokratie paktiert, hat in unserer Mitte nichts verloren!“