Heraeus Precious Metals steigt ins Wasserstoffgeschäft ein

Ziel ist das Angebot von edelmetallbasierten Produkten für Elektrolyseure und Brennstoffzellen, insbesondere von hochmodernen Elektrokatalysatoren der nächsten Generation. Zudem soll das Portfolio der neuen Business-Line neben der Edelmetallversorgung ein breites Spektrum an Technologien sowie entsprechende Produktionskapazitäten zur Rückgewinnung von Edelmetallen aus Produktionsabfällen und Altmaterialien, wie z.B. katalysatorbeschichteten Membranen, umfassen.

Das Unternehmen will zudem seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Richtung USA und China und über die PEM-Technologie (Proton Exchange Membrane) hinaus weiter ausbauen. So wurden Ressourcen geschaffen, um Kunden bei der Entwicklung von Tinten und Elektroden zu unterstützen.

In Zusammenarbeit mit einer Reihe von Partnern innerhalb des Wasserstoff-Ökosystems soll die neue Business-Linie kontinuierlich an der Optimierung der Synergie zwischen Katalysator und Anwendung arbeiten.