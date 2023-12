Umwandlung organischer Abfälle durch Alfa Laval und Bisviridi

Im Rahmen der Partnerschaft wird der Prodec Oil Plus Dekanter von Alfa Laval mit der anaeroben Vergärung kombiniert, um Öl- und Fettabfälle in Biokraftstoff umzuwandeln. Dieses von Bisviridi entwickelte und patentierte Verfahren erzeugt Bio-Rohöl.

Bio-Rohöl kann zu Flugkraftstoff (SAF) raffiniert werden, was den Dekarbonisierungszielen der Luftfahrtindustrie entgegenkommt und einen neuen Markt erschließt.

Der Alfa Laval Prodec Oil Plus Dekanter, eine Schlüsselkomponente im Bisviridi-Prozess, lässt sich in jede Biogasanlage integrieren und bietet zahlreiche Vorteile. Vor der Methanogenese extrahiert der Dekanter effizient Öle und Fette aus den organischen Abfällen. Die verbleibenden Bestandteile können wieder in die Vergärungsanlage zurückgeführt werden; die Auswirkungen auf die Biogasproduktion sind minimal. Das resultierende Bio-Rohöl weist einen beeindruckenden Reinheitsgrad von bis zu 99,5 % auf und ist damit für Raffinerien ein ideales Ausgangsmaterial zur Herstellung von Biokraftstoffen für den SAF-Markt.

Durch die Zusammenarbeit mit BioteCH4 kann die Biogasanlagen eine Produktionskapazität von bis zu 300 Litern Öl und mehr pro Stunde erreichen und gleichzeitig die Einnahmequellen von Biogasanlagenbetreibern nahtlos erweitern und diversifizieren. Das Design des Prodec Oil Plus Dekanters gewährleistet einen einfachen Betrieb und eine einfache Wartung. Er ist als eigenständige Komponente oder als Plug-and-Play-Skid erhältlich.