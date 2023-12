Lacero: Zerkleinerung mit höchster Leistung

Auf der IFAT 2022 erfolgte die Erstpräsentation und offizielle Markteinführung in Europa. Nun folgte die offizielle Markteinführung am globalen Markt.

Der Lacero wurde speziell für anspruchsvolle Aufgaben ausgerichtet und ist die ideale Lösung für Kundinnen und Kunden, die maximale Leistung und Effizienz bei der Materialverarbeitung von großen Mengen erwarten. Wie von Komptech-Maschinen gewohnt, besticht auch der Lacero durch seine massive und robuste Bauweise mit einem Gesamtgewicht von rund 40 Tonnen, sowie mit der Output-Materialqualität, die einen hohen Feinheitsgrad erreicht. Trotz seiner extremen Leistungsfähigkeit bleibt Lacero erstaunlich leise – ein wichtiges Argument, insbesondere in lärmsensiblen Umgebungen.

In Europa liegt der Schwerpunkt des Laceros auf der Verarbeitung von Altholz und Grünschnitt. Komptech bietet ein breites Produktportfolio, das unterschiedliche Prozessführungen erlaubt und den Kundinnen und Kunden dadurch die Herstellung unterschiedlichster Produktqualitäten ermöglicht. So kann auch eine Kombination von Lacero und Multistar XXL2 oder XL3 eingesetzt werden. In den USA konzentriert sich das Einsatzgebiet stark auf die Mulchverarbeitung, ohne dabei den globalen Markt aus den Augen zu verlieren.

Herzstück der Maschine ist der Schredderrotor mit einem Gewicht von mehr als drei Tonnen in Verbindung mit dem 800 PS starken CAT® C18 Motor der neuesten Abgasstufe 5. Dadurch kann nahezu jede Art von Grünschnitt und Holz auf höchst effiziente Weise zerkleinert werden.

Durchsatzwerte von 400 Kubikmetern in der Stunde in den Anwendungen „Altholz behandelt“ und Grünschnitt, bei gleichzeitiger Erzeugung einer sehr homogenen Materialqualität P63 F10 (ÖNORM EN ISO 17225-1), sprechen dabei für sich. Der riesige Aufgabebereich mit aktivem Einzug in Form eines Stahlgliederbands transportiert das Material zur großen Einzugsöffnung von 760 x 1.520 Millimetern. Das Rotordesign verfügt über 16 gepanzerte Verschleißplatten, ermöglicht eine beidseitige Nutzung und verdoppelt so die Standzeit. Angetrieben wird der Lacero 8010 über einen Riemenantrieb, der maximale Effizienz sicherstellt. Eine hydraulische Riemenspannung in Verbindung mit einer speziellen Kupplung stellt dabei eine optimale Kraftübertragung, ohne händische Einstellarbeiten sicher.

Ein zweiteiliges Siebkorbsystem erlaubt die ideale Abstimmung der Maschine auf die gewünschte Materialqualität. Der Siebkorbträger verfügt zusätzlich über ein Sicherheitssystem, welches bei Kontakt mit einem massiven Störstoff auslöst und die Maschine damit vor weiterer Beschädigung schützt.

Für den Materialabtransport sorgt das Austragssystem mit einer Abwurfhöhe von fast fünf Metern. Die Fortbewegung wird durch ein Kettenfahrwerk mit 500 Millimetern Laufwerksbreite sichergestellt. Die Maschine ist serienmäßig mit dem Komptech-Condition Monitoring-System Connect! ausgestattet. Es kann um eine vollintegrierte Volumendurchsatzmessung erweitert werden.