Metales Bolueta in Spanien recycelt NE-Metalle mit Steinert-Technologie

Metales Bolueta ist ein 1980 gegründetes Familienunternehmen mit Sitz nahe Bilbao in Spanien.

Gründer Julio Marín betrieb zunächst auf übersichtlichen 200 Quadratmetern einen Handel mit Nichteisenmetallen. Vor wenigen Jahren übergab er das Geschäft an seine drei Söhne. Julio Marín wirkt seither als Berater im Hintergrund. Metales Bolueta schlägt heute monatlich rund 4.000 Tonnen Metalle um. Der Fokus auf Qualität, insbesondere im Aluminiumsektor, wurde mit den steigenden Anforderungen der Kunden zu einem wesentlichen Ziel.

CEO Joseba Marín, einer der Söhne von Julio, erinnert sich: „Vor zehn Jahren haben wir bereits etwa 2.000 Tonnen Metalle pro Monat verarbeitet. Wir erkannten großes Potenzial im Aluminiumsektor, benötigen unsere Kunden für Strangpressen und Walzwerke doch Aluminium in sehr hoher Reinheit. Dafür reichten unsere Anlagen aber nicht aus, wir mussten expandieren. Das war der Startpunkt für das Werk in Gatika.“

Der kleine Ort Gatika liegt rund 20 km vom Hauptsitz entfernt. Steinert begleitete das gesamte Projekt von der Konzeption über die Errichtung bis hin zur Inbetriebnahme und Feineinstellung der Sortiersysteme. Joseba Marín erklärt den Aufbau der Anlage: „Unser Werk in Gatika besteht aus einem Hof, auf dem das Rohmaterial bestehend aus Mischmetallen und Aluminium-Profilen ankommt, vorsortiert und vorklassifiziert wird. Anschließend schreddern und sieben wir das Material, um es für eine optimale Sortierung in homogene Korngrößen zu bringen. Ein Wirbelstromscheider reichert Nichteisenmetalle an und mit einem Steinert-Röntgensortiersystem erreichen wir die Reinheit der Aluminium-Konzentrate, die unsere Kunden verlangen.“ Vor allem Aluminium-Schmelzbetriebe schätzen die Produkte von Metales Bolueta, denn sie lassen sich wie Primärware verarbeiten. „Ich stelle fest, dass Kunden immer wieder unsere Qualität hervorheben, die wir im Vergleich zum Rest des Marktes liefern.“

Nach der Zerkleinerung des Materials beginnt die Sortierlinie für Aluminium in Gatika mit einer Steinert MTE Magnettrommel. Es folgt ein Steinert EddyC Wirbelstromscheider mit einem vorgeschalteten Steinert MOR Neodym-Magnetabscheider.

Der Wirbelstromscheider Steinert EddyC gewinnt Nichteisenmetalle wie Aluminium, Messing, Zink oder Kupfer zurück. Die Separation der Schwer- von den Leichtmetallen übernimmt das Sortiersystem Steinert XSS T EVO 5.0, genauso wie die anschließende Separation von Guss- und Knetaluminium. Mit Röntgentransmission-Technologie erreicht die Anlage bei der Sortierung von Knet-Aluminium zuverlässig extrem hohe Reinheiten von bis zu 99,8 %, so wie der Markt es verlangt.

Laut CEO Joseba Marín gab es stets genug Material auf dem Markt, allerdings erforderten die stark schwankenden Eingangsqualitäten, vor allem Profile und in geringerem Maß Taint/Tabor, ein leistungsfähiges Sortiersystem. „Dank der Technologie von Steinert sehen wir, dass wir selbst bei der Verwendung von Material geringer Qualität ein Produkt erzielen können, das den Anforderungen unserer Kunden entspricht.“

Seit gerade einmal 2 Jahren ist das Werk in Gatika in Betrieb. Doch dieser kurze Zeitraum reicht bereits aus, um Metales Bolueta zum überregional führenden Anbieter von Recyclingmaterial höchster Qualität zu machen.

Die nächste Erweiterung hat Metales Bolueta bereits fest geplant. Anfang 2024 beginnt die Einrichtung einer parallelen Sortierlinie mit einem weiteren Steinert XSS T EVO 5.0 Röntgensortierer. Joseba Marín erwartet eine Kapazitätssteigerung um weitere 1.000 Tonnen monatlich. „Wir haben ein neues Projekt, das Anfang 2024 das Licht der Welt erblicken wird, mit dem wir unsere Produktion nochmal deutlich steigern werden. Diese Linie wird das Sahnehäubchen in Gatika. Ich freue mich darauf, weiter mit Steinert zu wachsen.“