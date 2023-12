AZuR erhält Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit 2024

Nach der vom Fraunhofer-Institut UMSICHT durchgeführten Studie, die von der DBU gefördert wurde, spart die Runderneuerung im Vergleich zur Neureifenherstellung ca. 2/3 der Rohstoffe, über 60 Prozent CO2-Emissionen und 50 Prozent Energie. AZuR-Netzwerk-Koordinatorin Christina Guth, die den Preis in München entgegennahm, freute sich, mit der Studie „einen wichtigen Beitrag zur ökologischen Transformation des Transportwesens“ geleistet zu haben. Zu den Preisträgern gehören u.a. auch Daimler Truck, Volvo Truck, Iveco Magirus und Scania Deutschland.

Runderneuerung spart jährlich über 100.000 Tonnen CO₂

Runderneuerte Markenreifen für Lkw und Nutzfahrzeuge bieten bei klaren ökologischen Vorteilen dieselbe Qualität, Sicherheit und Laufleistung wie vergleichbare Neureifen. Die verfügbaren Profilvarianten decken alle typischen Einsatzbereiche und Achspositionen ab. In der CO₂-Bilanz der prämierten AZuR-Studie schneiden runderneuerte Reifen in der Fertigung deutlich besser ab als qualitativ vergleichbare, hochwertige Neureifen. Ein runderneuerter Lkw-Reifen verursacht im Durchschnitt rund 135 kg weniger CO₂-Emissionen als ein Lkw-Neureifen. 2021 konnten durch Runderneuerte in Deutschland rund 114.000 Tonnen CO₂-Emissionen eingespart werden.

Der ökologische Vorsprung der Runderneuerung steigt durch die Betrachtung der im Fertigungsprozess gesparten Energie (rund 50 Prozent Strom/Gas) in Relation zur Neureifenherstellung. 2021 konnten mit der Runderneuerung in Deutschland über 14,1 Millionen kWh Strom und rund 46,9 Millionen kWh Gas gespart werden. Außerdem vermeidet die Runderneuerung jährlich hunderttausende Tonnen Abfälle und schont natürliche Ressourcen. Runderneuerte Lkw-Reifen sind zudem in der Anschaffung um bis zu 30 Prozent günstiger.

Runderneuerte erfüllen höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards

In Europa runderneuerte Lkw-Reifen durchlaufen zahlreiche Sicherheits- und Qualitätskontrollen und erfüllen die hohen Anforderungen der ECE R109. Die konkurrenzfähige Performance, die Runderneuerte auf die Straße bringen, wird durch konsequente Forschung und Weiterentwicklung von AZuR-Partnern aus Industrie und Wissenschaft laufend gesteigert. Für die Erneuerung der Laufflächen kommen Gummimischungen hoher Qualität zum Einsatz, die für die saisonale Reifennutzung (Winter, Sommer etc.) optimiert sind. Die Laufflächenprofile runderneuerter Lkw-Reifen entsprechen denen von Neureifen.

Für die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) ist die Runderneuerung deshalb auch die wichtigste Säule einer nachhaltigen Reifen-Kreislaufwirtschaft. Mit dem Einsatz runderneuerter Markenreifen für Lkw und andere Nutzfahrzeuge können Speditionen, Transport- und Logistik-Unternehmen aus Sicht von Christina Guth „ihren ökologischen Fußabdruck minimieren, einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten und neben Klima und Ressourcen auch die Firmenkasse schonen – ohne Einbußen bei Qualität, Sicherheit und Laufleistung.“

Wichtiger Beitrag zur ökologischen Transformation der Mobilität

Das Thema „nachhaltiger Transport“ wird aus volkswirtschaftlicher und ökologischer Sicht immer wichtiger. Der Europäische Transportpreis für Nachhaltigkeit wurde in diesem Jahr bereits zum siebten Mal verliehen. Er bestärkt Unternehmen aus der Nutzfahrzeugbranche im nachhaltigen Handeln und unterstützt deren Strategien in diesem Bereich.

Zu den Preisträgern 2024 gehören auch Kögel Trailer, VOLVO TRUCKS, Scania Deutschland, Daimler Truck, ThermoKing & BPW Bergische Achsen, Ludwig Meyer, ECOOLTEC Grosskopf, DAF Trucks, Schmitz Cargobull, allsafe, Fahrzeugwerg Bernhard Krone, Iveco Magirus und Schmitz Cargobull – herzlichen Glückwunsch an alle! Die Ausgezeichneten stellen unter Beweis, dass verantwortliches und nachhaltiges Handeln dazu beiträgt, soziale und ökologische Probleme zu lösen und sich dadurch auch die Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit für die Unternehmen erhöhen.