BDE: Neuwahl der Vizepräsidenten und Vorstandsnachwahl

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des BDE am 15. Mai während der IFAT-Woche in München stand die turnusmäßige Wahl der sieben Vizepräsidenten des Verbandes und weiterer Gremienmitglieder im Mittelpunkt der Tagesordnung.

Dabei haben die Verbandsmitglieder Gustav Hendrik Edelhoff (Lobbe Holding GmbH & Co. KG) und Gerold Münster (Jakob Becker GmbH & Co. KG) erstmals in das Präsidium gewählt. Sie folgen auf Thomas Pfaff (Jakob Becker GmbH & Co. KG) und Frank-Steffen Meinhardt (Meinhardt Städtereinigung GmbH), die nicht erneut kandidierten.

In ihren Ämtern bestätigt wurden die Vizepräsidenten Dietmar Böhm (PreZero Stiftung & Co. KG), Dr. Henner Buhck (Buhck Umweltservices GmbH & Co. KG), Oliver Groß (Nehlsen AG), Matthias Harms (Veolia Holding Deutschland GmbH) und Herwart Wilms (Remondis Sustainable Services GmbH).

Außerdem votierten die Verbandsmitglieder dafür, Robert Arbter (ALBA Group plc & Co. KG) und Timo Poppe (EEW Energy from Waste GmbH) in das Präsidium zu kooptieren.

Neuer Rechnungsprüfer wurde zudem Mirko Rummler (PreZero Dual GmbH). Außerdem gehört nach seiner Nachwahl nun Dr.-Ing. Torben Kraffczyk (Meinhardt Städtereinigung GmbH & Co. KG) dem BDE-Vorstand an.

Alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt.