Plastship und 3S GmbH fördern Qualität im Kunststoffrecycling

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht der OdorCheckerSpot (OCS) von 3S, ein Prüfgerät zur Geruchsbewertung, das auf die Bedürfnisse der Kunststoff- und Recyclingindustrie zugeschnitten ist. Der OCS ermöglicht eine objektive und reproduzierbare Bewertung der Materialqualität von Rezyklaten, um den steigenden Qualitätsanforderungen der Branche gerecht zu werden. Die Technologie wird unter anderem bereits im Automotive-Sektor eingesetzt.

Die Flexibilität des 3S OdorCheckerSpot und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) ermöglichen eine effiziente Bewertung von Gerüchen bei verschiedenen Materialien. So werden etwa die Bewertung von Gerüchen von Rezyklaten in verschiedenen Prozessschritten möglich – entweder zum kontinuierlichen Nachweis der Prozessqualität oder zur Optimierung von Prozessen. Im Vergleich zu herkömmlichen Geruchspanels zeichnet sich der OCS durch eine höhere Reproduzierbarkeit der Messergebnisse aus. Dies stellt insbesondere aufgrund der sehr engen Anlehnung an die Anforderungen der VDA 270 einen signifikanten Vorteil dar. Darüber hinaus punktet der OCS mit deutlich geringeren Investitions- und Betriebskosten im Vergleich zu sensorischen Panels und analytischen Lösungen. Seine benutzerfreundliche Gestaltung fördert eine einfache Handhabung und trägt somit zur Kosteneffizienz bei. Alles in allem macht das den OCS zu einer attraktiven Lösung für die Branche.