Komptech: Neue Modelle mit Kettenfahrwerk

Seit Jahren arbeitet Komptech an der Weiterentwicklung von mobilen Maschinen mit Elektroantrieb. Mehr als 60% der Maschinen werden inzwischen als e-mobile oder Hybrid-Versionen angeboten. Ab sofort sind die Modelle Terminator e-mobile und Crambo e-mobile auch mit Track-Fahrwerk erhältlich.

Die Energieversorgung erfolgt über ein, direkt in das Fahrwerk integriertes, Batterie-Paket. Dadurch kann auf ein konventionelles Diesel- oder Benzinaggregat verzichtet werden. Das bietet eine Vielzahl an Vorteilen: Zum einen spart das System Platz in der Maschine und zum anderen werden keine Abgase emittiert, weshalb ein Betrieb in geschlossenen Hallen problemlos möglich ist.

Bei den elektrifizierten Komptech-Mobilmaschinen übernimmt ein Elektromotor den Walzenantrieb. Bei vergleichbarer Durchsatzleistung können so bis zu 70 Prozent der Energiekosten gespart werden. Auch der Wartungsaufwand fällt gegenüber der Dieselvariante deutlich geringer aus und reduziert sich beim Elektroantrieb auf etwa die Hälfte.

Die e-mobile track-Maschinen sind in zwei unterschiedlichen Batteriespeicherkapazitäten erhältlich: Long-range (6 Batterien für bis zu 1,5 Kilometer) oder Short-range (4 Batterien für bis zu 1 Kilometer).