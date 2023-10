Private bayerische Entsorger feiern 50-jähriges Verbandsjubiläum

Am 13./14. Oktober 2023 veranstaltet der VBS seine traditionelle Jahrestagung in Bad Griesbach.

Im Mittelpunkt wird hierbei das Jubiläum des bayerischen Entsorgerverbandes stehen, zudem diskutieren Experten die zentralen Forderungen des Verbandes zum Ausbau der Kreislaufwirtschaft.

Am 16. Juni 1973 fand im Münchner Pschorr-Keller die konstituierende Sitzung des „Verband der Bayerischen Städtereinigungsbetriebe e. V. – VBS“ statt. Dieser offizielle Name unseres Verbandes wird bis zur Umbenennung in den 90er-Jahren beibehalten. Erster Präsident des neuen Verbandes wird Rudolf Ernst. Wegen des Eintrags ins Münchner Vereinsregister gilt der 1. Juli 1973 als eigentlicher Gründungstermin des VBS. Heute steht der VBS mit seinen über 250 Mitgliedern für Innovation, Qualitätsstandards, fairen Wettbewerb, Partnerschaft mit den Kommunen und der Wirtschaft – sowie eine mittelständisch und bayerisch geprägte DNA. Wir kämpfen dafür, dass die Politik die Kreislaufwirtschaft als einen entscheidenden Hebel versteht, damit Deutschland ein leistungsstarker Wirtschaftsstandort bleiben und trotzdem ambitionierte Klimaziele erreichen kann.

Festredner in diesem Jahr ist CSU-Generalsekretär Martin Huber, MdL. Des Weiteren werden die drei Landtagsabgeordneten Petra Högl (CSU), Walter Taubeneder (CSU) und Albert Duin (FDP) neben weiteren Ehrengästen an der Tagung teilnehmen.

Referenten im Rahmen der Fachveranstaltung werden in diesem Jahr sein: Peter Kurth, BDE-Präsident und Andreas Huber-Dank, Geschäftsführer Deutsche Gesellschaft CLUB OF ROME.

Der VBS rechnet mit einem Teilnehmerrekord von über 360 Teilnehmern bei der dreitägigen Veranstaltung.