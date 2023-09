Neuer Pfandautomat von Tomra im Einsatz

Er ist in Deutschland in derzeit rund 40 Märkten im Einsatz. Einer davon ist Meyer’s Frischecenter in Prisdorf bei Hamburg. Der Markt verfügt über drei herkömmliche Leergutrücknahme-Systeme von Tomra sowie zusätzlich über den R1, der bei Kunden besonders beliebt und einfach zu handhaben ist: Sie müssen ihren Sack mit Pfandflaschen oder -dosen einfach in die große Öffnung des Automaten schütten. Den Rest übernimmt die Tomra-Flow Technologie mit 360-Grad-Erkennung. Sobald die Klappe des Automaten geschlossen ist, startet ein Sensorsystem den Zähl- und Sortiervorgang. Dieser ist bis zu fünfmal schneller als bei herkömmlichen Leergutautomaten. Möglich wird dies unter anderem durch die Druckluftsortierung im MultiPac Air, die im Tomra R1 die mechanische Sortierung ablöst. Der Tomra R1 verarbeitet sowohl Einweg- als auch Mehrweg-Kunststoffflaschen sowie Getränkedosen in einem Arbeitsschritt. In Kombination mit dem Tomra T9 ist auch die Rücknahme von Glasflaschen und Getränkekisten möglich.

„Die Leergutrückgabe ist für unsere Kunden sehr komfortabel und einfach“, berichtet Caglar Cot, Marktleiter im Meyer’s Frischecenter Prisdorf. Kunden seien begeistert, da sie ihr Leergut in einem Schwung abgeben könnten und nicht lange warten müssten. Zudem muss nicht jede Flasche oder Dose einzeln angefasst werden – eine saubere Sache für die Hände. „Einige Kunden kommen extra in unseren Markt, um den R1 nutzen zu können, und sind dann immer begeistert. Seit der Installation des R1 konnten wir bereits über eine Million Gebinde zurücknehmen. Wir haben auch neue Kunden hinzugewonnen, die Leergut bei uns abgeben und anschließend bei uns einkaufen. Der Automat ist von daher ein klarer Mehrwert für unseren Laden und eine Investition, die sich gelohnt hat“, fügt Cot hinzu. Auch die Installation sei reibungslos verlaufen und die Zusammenarbeit mit Tomra stets angenehm und auf Augenhöhe.

„Der Tomra R1 steht für einen neuen Standard an Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Dieses Modell hat nicht nur in Norddeutschland Maßstäbe gesetzt, sondern zeigt auch, wie effektiv Technologie eingesetzt werden kann, um die Leergutrückgabe nicht nur effizienter, sondern auch angenehmer und intuitiver zu gestalten“, schließt sich Thomas A. Løstegård, Vice President Tomra Systems GmbH und Head of Business Unit Germany bei Tomra Collection, an. „Wir freuen uns sehr zu sehen, wie die Akzeptanz seit der Einführung gewachsen ist, und Märkte und Einzelhändler wie Meyer’s Frischecenter mit dem Tomra R1 den Fokus auf Benutzerfreundlichkeit für seine Kunden setzen, in Kombination mit einem klaren Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz.“