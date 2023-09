Pyrowave: Erste Produkte aus recyceltem Styrol

Michelin und Knauf Industries haben Chargen von fertigen Elastomer- und Kunststoffprodukten hergestellt, die zu 100 % aus Styrol bestehen, das Pyrowave aus recycelten Kunststoffabfällen in Kanada gewonnen hat.

Michelin hat in seinem Werk in Bassens (Frankreich) einen vier Tonnen schweren Prototyp aus Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) hergestellt. Der SBR besteht zu 100 % aus recyceltem Styrol von Pyrowave und hat alle Qualitätstests bestanden, ohne sich von Produkten aus Styrol fossilen Ursprungs zu unterscheiden. Diese Tests sind ein wichtiger Meilenstein für weitere Versuche mit recyceltem Styrol von Pyrowave in Reifen für Labor- und Rennstreckenanwendungen, um die Leistungsbewertung zu bestätigen.

Knauf Industries kann auch Teile aus expandiertem Polystyrol herstellen, die zu 100 % aus recyceltem Pyrowave-Styrol bestehen. Die daraus resultierenden Produkte haben alle Labortests hinsichtlich Leistung und Qualität bestanden und sind Produkten aus fossilem Styrol gleichwertig. Die Produktsicherheit wurde auch durch Migrationstests validiert, die die Eignung für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt bestätigten.