Pyrum und Thermo Lysi planen Bau einer Recyclinganlage in Griechenland

Pyrum hat Vorgespräche mit Thermo Lysi SA für die Entwicklung einer neuen Anlage für das Recycling von Altreifen in Griechenland aufgenommen.

Pyrum hat sich bereiterklärt, alle erforderlichen Planungen durchzuführen, die für die Erteilung der nach griechischem Recht erforderlichen Baugenehmigungen für die neue Anlage erforderlich sind, die etwa 140 km nördlich von Athen errichtet werden soll. Die Anlage soll eine Kapazität von 20.000 Tonnen Altreifen pro Jahr haben und sei damit in der Lage, fast die Hälfte der gesamten Altreifenmenge in Griechenland abzudecken. Im Land fallen jährlich etwa 45.000 Tonnen Altreifen an.

Im Rahmen dieser Prüfung hat sich Pyrum bereit erklärt, das Basic Engineering durchzuführen sowie Teile der Genehmigungsunterlagen für das neue Werk zu erstellen. An dem Standort für das geplante Werk befindet sich bereits ein bestehendes Reifenrecyclingwerk mit einer Shredderanlage. Dadurch können Synergieeffekte bei der Konzeption und der künftigen Umsetzung der neuen Anlage genutzt werden. Das Grundstück, auf dem die neue Anlage gebaut werden soll, bietet außerdem ausreichend Platz für eine zukünftige Kapazitätserweiterung.