Leistung effizient überwachen und verbessern

Der Cat Motor C7.1 biete mit einer Kombination aus bewährten Elektronik-, Kraftstoff- und Druckluftanlagen eine hohe Leistung. Der Motor ist mit der automatischen Cat-Regenerierung ausgestattet, die ohne Betriebsunterbrechung arbeitet. Er entspricht der EU-Stufe V. Die elektrische Kraftstoff-Entlüftungspumpe, der Kraftstoff-Wasser-Abscheider und der Sekundär-Kraftstofffilter gewährleisten laut Hersteller in Kombination mit dem Design der Bauteile hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit.

Mit einer Reihe serienmäßiger Technologien lassen sich die Arbeiten am Einsatzort mit den Radladern 950 und 962 effizient überwachen, verwalten und verbessern. Cat Payload mit Assist ermöglicht dank der Kontrollwaage ein präzises Wiegen von Material und dank Datenanzeige in Echtzeit wirkt sich das positiv auf die Produktivität und Beladeeffizienz aus. Mit dem neuen Autodig kann der Fahrer mit vollständig automatisierter Schaufelbeladung Füllfaktoren und Beladezeit verbessern. Im Zusammenspiel mit Autodig sorgt die neue Funktion Auto Set Tires für ordnungsgemäße Beladetechniken, was den Reifenschlupf und -verschleiß erheblich reduziert.

Mit neuen Anwendungsprofilen kann der Fahrer benutzerdefinierte Profile für kundenspezifische Anwendungen festlegen. So können die Lader-Einstellungen für die jeweilige Aufgabe auf Knopfdruck ausgerichtet werden. Auswählbare Arbeitshilfen vereinfachen den Betrieb, wodurch Fahrer aller Erfahrungsstufen produktiver arbeiten können. Durch ProductLink erhalten Betreiber der Maschinen oder Betriebs- und MTA-Leiter Zugriff auf Produktionsdaten und wichtige Maschinenzustandsinformationen, anhand derer sie fundierte Entscheidungen treffen können.

Optionale Technologien steigern die Produktivität des Laders und Betriebs. Cat Advanced Payload mit Assist umfasst den Tip Off Assist, der die Anpassung der letzten Schaufelladung an das Ziel automatisiert. Das verbesserte Listenmanagement, die Standortintegration und die erweiterten Wägefunktionen unterstützen beim Management und der Verbesserung der Produktivität.

Das neue AutoDig mit Auto Set Tires gewährleistet hohe Schaufelfüllung und somit bis zu zehn Prozent mehr Produktivität im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Die Einfachkupplung und Überbrückungskupplung des Fünfganggetriebes bieten Beschleunigung auf der Geraden und gleichbleibende Geschwindigkeit an Steigungen. Die neuen Lader weisen dank serienmäßiger manueller Differenzialsperre vorn eine bessere Traktion auf. Optional ist eine automatische Differenzialsperre vorn und hinten erhältlich, um die Produktivität zu steigern, Reifenverschleiß zu verringern und die Betriebskosten zu senken.

Das verbesserte Z-Kinematik-Gestänge zeichnet eine gute Parallelhub-Funktion für eine präzise Kontrolle des Arbeitsgeräts aus, während die hohe Ausbrechkraft der Z-Kinematik auf Bodenebene erhalten bleibt.

Bei Cat Schaufeln der Performance-Reihe ist die Schaufelform auf das Hubgerüst der Maschinen abgestimmt. Dies ermöglicht eine höhere Schaufelfüllung, und hinzukommt, dass das Material stabil in der Schaufel liegt. Der Cat Fusion Schnellwechsler sorgt für einen einfachen und schnellen Werkzeugwechsel.

Schalldämpfung, Dichtungen und die Visko-Aufhängung der Fahrerkabine verringern Geräusche und Vibrationen. Das schafft eine ruhigere und komfortablere Arbeitsumgebung für den Maschinisten. Für Fahrer, die nicht auf ein Lenkrad verzichten wollen, gibt es dieses als Option. Standard ist die serienmäßige Joystick-Lenkung. Dadurch lässt sich die Maschine präzise steuern und das Arbeiten wird ergonomisch. Die neue Instrumententafel und die hochauflösenden Anzeigen ermöglichen eine intuitive und benutzerfreundliche Bedienung.

Die neuen Cat 950 und 962 sind serienmäßig mit einer Rückfahrkamera ausgestattet. In Kombination mit einer bodentiefen Windschutzscheibe und einem großen Rückspiegel mit integrierter Toter-Winkel-Ansicht wird so eine Rundumsicht erzielt. Optional sind eine 360-Grad-Sicht und Cat Detect-Radartechnologie. Standard wiederum ist eine Beleuchtung des Aufstiegs und Motorraums, um die Arbeits- und Wartungssicherheit weiter zu verbessern.

Die laufenden Betriebskosten für Filter und Betriebsflüssigkeit sind bei den neuen Modellen dank der neuen Intervalle um bis zu 30 Prozent niedriger. Remote Troubleshoot unterstützt Servicetechniker von Zeppelin bei der Fehlerdiagnose. Software-Updates per Fernzugriff stellen sicher, dass sie mit der jeweils aktuellen Softwareversion betrieben werden. Dadurch wird der Zustand immer aktuell gehalten. Die Cat-App unterstützt die Verwaltung von Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbräuchen sowie Wartungsplänen und liefert Hinweise zum Wartungsbedarf.

Die neuen Cat Radlader 950 und 962 lassen sich entsprechend den Anforderungen ihrer Einsätze ausrichten. Das gilt für Industrieeinsätze und Umschlagarbeiten im Recycling oder in der Entsorgung, die eine besonders robuste Konstruktion der Radlader erfordern. Einsätze im Holzumschlag setzen wiederum eine große Hub- und Kippfähigkeit voraus.