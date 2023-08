Gelbe Sack: Sammelplus von 19 % in Niederösterreich

Ein halbes Jahr nach der Umstellung des Sammelsystems zeigen aktuelle Zahlen einen deutlichen Anstieg der gesammelten Verpackungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Für das ganze Bundesland Niederösterreich, weisen Zahlen von Interzero ein Plus von 19,22 % auf. Besonders stark ist der Anstieg in den Regionen, in denen Leichtverpackungen bisher über die Restmüllsammlung erfasst wurden. So verzeichnet etwa St. Pölten Stadt ein Plus von 57,77 %. Auch in Regionen, in denen bisher schon alle Leichtverpackungen gesammelt wurden, gibt es deutliche Zuwächse, etwa 23,22 % in Horn und 4,84 % in Wiener Neustadt Land.