DiGiDO digitalisiert Abfallmanagement des Österreichischen Bundesheers

Dabei setzt das ÖBH auf Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung, um zukünftig als „Green Army“ ökologisch und ökonomisch nachhaltig zu handeln. Dazu ist die ERP-Datenaustauschplattform DiGiDO als neue Schnittstelle zwischen dem ÖBH und seinen Entsorgungspartnern ein wichtiger Hebel. Ab 2024 erfolgt damit eine einheitliche digitale Übermittlung der Abfalldaten aller ÖBH-Standorte in das elektronische Abfallmanagementsystem. DiGiDO unterstützt das ÖBH, nachhaltig und effizient zu wirtschaften, Wertstoffe zu erfassen und Restmüllmengen zu reduzieren.

Bereits 2022 startete das Österreichische Bundesheer das Pilotprojekt Smart Waste+. Bei diesem Feldversuch wurden in Büros und Unterkünften beim ÖBH statt herkömmlicher Abfallbehälter gezielt Wertstoffbehälter installiert, um für getrenntes Sammeln zu sensibilisieren und dieses in weiterer Folge zu verbessern. Parallel erfolgte die Digitalisierung des Abfallmanagements, das mithilfe von DiGiDO – einer multidirektionalen IT-Plattform zum Datenaustausch und Tochterunternehmen der ARA – sowie ausgewählten Abfallentsorgungsunternehmen, vorangetrieben wurde.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurde der elektronische Lieferschein (eLFS) entwickelt und in das elektronische Abfallwirtschaftskonzept (eAWK) vom ÖBH integriert. Hierbei werden die Daten aus den ERP-Systemen der Partnerunternehmen in das eAWK eingelesen. Während des voll automatisierten Prozesses erheben die Entsorgungspartner bei der Abholung von jedem Sammelbehälter das Gewicht der jeweiligen Abfallfraktion. Die Daten werden anschließend über die Plattform DiGiDO an das eAWK übermittelt. Mit diesen Daten im eAWK kann das ÖBH nun laufend Kennzahlen analysieren und weitere Optimierungsmaßnahmen setzen.

„Durch den flexiblen und direkten Austausch der ERP-Systeme der Anwender*innen gelangen Informationen zeitgleich an alle Akteur:innen entlang der Wertschöpfungskette. Damit haben wir für das ÖBH einen österreichweit standardisierten Prozess zur Digitalisierung des Abfallmanagements geschaffen. Mit der Anbindung von über 150 Abfallentsorgern sind wir in diesem Bereich der größte Messagingdienst in Österreich. Wir bieten mit DiGiDO einen Kommunikationsstandard, der die Sammeldaten der Entsorgungspartner digital an das Bundesheer weitergibt und im eAWK erfasst“, so Christoph Huber, Geschäftsführer von DiGiDO.

Bei der Entleerung der Behälter werden die Abfallmengen pro Fraktion erhoben. Sie sind damit standortgenau nachvollziehbar und in weiterer Folge können Optimierungsmaßnahmen gesetzt werden. Ziel ist es, anhand der Abfallmengen Rückschlüsse auf den Umgang mit Ressourcen zu ziehen. Vor allem bei Lebensmittelabfällen wurde hier ein großes Verbesserungspotenzial identifiziert, die das Österreichische Bundesheer bis 2030 um 50 % reduzieren will. Ein weiteres Ziel markiert die Reduktion von Restmüll um zehn Prozent bis 2030.

Im Zuge der Neuausschreibung der Entsorgungsdienstleistungen durch die Bundesbeschaffung (BBG) wird das ÖBH an den Erfolg des Pilotprojekts anknüpfen und ab 2024 im eAWK das DiGiDO-System implementieren, um einen einheitlichen digitalen Austausch von Transport- und Lieferscheindaten an allen ÖBH-Standorten zu ermöglichen. Die Nutzung der etablierten DiGiDO-Plattform durch die Sammelpartner und ihre Kompatibilität mit dem System sind für die Ausschreibung von großer Bedeutung.