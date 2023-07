Verwertung von Schlachtabfällen, Schlämmen und Zellstoff

Im Rahmen des ELLIPSE-Projekts werden die in Europa in großen Mengen anfallenden Abfallströme für die Herstellung von Polyhydroxyalkanoaten verwertet.

Aimplas koordiniert ein europäisches Projekt zur Verwertung von Schlachtabfällen (insbesondere Pansen), Klärschlamm und Papierfaserstoff für die Herstellung biologisch abbaubarer Polymere wie Polyhydroxyalkanoate (PHA), damit diese durch die gemeinsame Verarbeitung mit anderen organischen Abfällen wie Klärschlamm aus der Molkereiindustrie und Glycerin aus der Biodieselindustrie in der Landwirtschaft und bei der Körperpflege verwendet werden. Das Projekt umfasst auch die Verwertung der in diesen Abfällen enthaltenen Nährstoffe (Stickstoff und Phosphor) für die Herstellung von Naturdünger.

Am 17. und 18. Mai hat Aimplas die Auftaktsitzung für das ELLIPSE-Projekt organisiert, bei dem die durchzuführenden Aufgaben vorgestellt wurden. Das Projekt wird von der Europäischen Union über das Gemeinsame Unternehmen für ein kreislauforientiertes biobasiertes Europa (CBE JU) und die Ausschreibung HORIZON-JU-CBE-2022-IA-04 finanziert. Es hat eine Laufzeit von 48 Monaten und ein Budget von 5 509 655,50 €.

Das ELLIPSE-Projekt befasst sich mit der Verwertung von zwei heterogenen, in Europa in großen Mengen anfallenden Abfallströmen, das heißt, Schlachthofabfälle sowie Schlämme und Zellstoff für die Verwendung in der Landwirtschaft und bei der Körperpflege. Ihre Integration als Rohstoff für Bioraffinerien wird dazu beitragen, das Volumen der auf Deponien gelagerten Abfälle zu verringern und neue Möglichkeiten für die Herstellung von Düngemitteln und Biokunststoffen zu eröffnen, während sie gleichzeitig zusätzliche Einnahmen für die Erzeugerunternehmen generieren. Dazu kommen weitere Vorteile wie Wasserrückgewinnung, geringere Verschlechterung der Bodenqualität, geringere Grundwasserverschmutzung und Methanemissionen. Die im Rahmen von ELLIPSE ausgewählte Rohstoffe stammen aus der Region und sind erneuerbar. Das Ergebnis sind Verpackungen für Körperpflegeprodukte und landwirtschaftliche Produkte, die fast vollständig erneuerbaren Ursprungs sind.

Im Rahmen des ELLIPSE-Projekts werden mindestens 100 Tonnen Abfälle aus Schlachthöfen und 20 Tonnen Klärschlamm aus der Zellstoff- und Papierindustrie verarbeitet. Mit der ELLIPSE-Technologie von ELLIPSE werden jährlich 20 000 Tonnen Pansen und 50 000 Tonnen Papierschlamm verwertet, was sich auf die europäische Biowirtschaft auswirken wird.