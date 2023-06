Online-Marktplatz Refurbed knackt Milliarden-Umsatz-Marke

„Wir sind außerordentlich stolz auf diesen Meilenstein“, so Co-Gründer Peter Windischhofer. „Eine Milliarde Euro Außenumsatz ist eine unglaubliche Leistung aller, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. Ein großes Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie auch an unsere Partnerinnen und Partner. Wir sehen unseren Erfolg als ein starkes Zeichen des Marktes sowie der Tatsache, dass Themen wie Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft weiter an Relevanz gewinnen.“

Ein nachhaltiger Konsum und Lebensstil ist längst kein Trend mehr, sondern fest im Alltag der Gesellschaft angekommen. Dass Konsum klimafreundlicher gelebt wird, zeigt sich im Erfolg des Scale-ups: Mit dem Verkauf von über drei Millionen überarbeiteten Elektronikprodukten wie Smartphones, Laptops und Tablets konnte Refurbed insgesamt über 380.000 Kilogramm elektronischen Abfall vermeiden und über 127.000 Tonnen CO₂ sowie mehr als 26 Milliarden Liter Wasser einsparen, die bei der Produktion neuer Geräte angefallen wären. Zum Vergleich: Österreich und die Schweiz haben im Jahr 2019 zusammen etwa 380.000 Kilogramm Elektroschrott produziert. Laut dem Statistischen Bundesamt verzeichnete Deutschland im Jahr 2020 etwas mehr als eine Million Tonnen Elektroschrott. 127.000 Tonnen CO₂ entsprechen dem jährlichen Energieverbrauch von 22.400 Haushalten und 26 Milliarden Liter Wasser werden im Laufe eines Jahres von 550.000 Ein-Personen-Haushalten verbraucht.

Kilian Kaminski, Co-Gründer von Refurbed, ergänzt: „Es freut uns zu sehen, dass wir mit unserer Arbeit einen positiven Impact auf Gesellschaft und Klima leisten und sich immer mehr Konsument:innen für refurbished Geräte entscheiden. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, unsere Welt nachhaltiger zu machen. Aber eins steht fest: Wir haben trotzdem noch lange nicht alle Ziele erreicht.“